Як виростити коріандр із зерен: поради садівниці

Коріандр, також відомий у деяких країнах як кінза, є дуже популярною травою, яку вирощують переважно через зелене листя та насіння.

На відкритому повітрі коріандр краще садити в прохолодному місці та легкій тіні з добре дренованим ґрунтом. Під прямим сонячним промінням він може швидко закрутитися. Коріандр найчастіше вирощують у неглибоких горщиках в невеликій тіні у дворі, або на підвіконні, куди влітку не потрапляє пряме сонячне світло та не стає занадто жарко.

Садівниця roots and shoots21 в одному зі своїх останніх відео розказала про секрети, як із зерен виростити коріандр у себе вдома.

В одному насінні коріандру, під твердим лушпинням, фактично ховається два насіння. Тож його слід розчавити та розділити на дві частини. При такому розщепленні підвищується шанс сходження майбутніх паростків;

Сіють насіння у добре підготовлений вологий ґрунт, накривши зверху тонким шаром землі;

Трохи утрамбуйте і полийте водою;

При посіві у відкритому ґрунті розсаду проріджують на відстані 5-7,5 см один від одного. Якщо ви хочете вирощувати його спеціально для збору насіння, садіть на відстані 20-25 см один від одного;

На восьмий день вже з'являться паростки;

На чотирнадцятий вже будуть гарні листочки;

А на двадцять перший вже можна буде різати зелень.

Збирайте листя коріандру, відщипуючи лише те, що вам потрібно.

Поради:

При посадці коріандр любить вільний дренований ґрунт, багатий органічними речовинами.

Висівайте трохи насіння з місячними інтервалами з серпня по березень для постійного росту листя.

Давайте рослинам коріандру легку підгодівлю рідким добривом кожні пару тижнів протягом пізньої весни та влітку. Це допоможе рослинам продовжувати виробляти постійний запас зелені.

Не використовуйте добрива з високим вмістом калію, оскільки вони сприяють передчасному цвітінню.

Майте на увазі, що стебла та коріння такі ж смачні, як і листя, якщо їх ретельно вимити та дрібно нарізати.

Нещодавно ми писали про те, "Як виростити смачний та соковитий салат на грядці"

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