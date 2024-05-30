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Як виростити коріандр із зерен: поради садівниці

Як виростити коріандр із зерен: поради садівниці

Як виростити коріандр із зерен / Фото: Getty Images

Коріандр, також відомий у деяких країнах як кінза, є дуже популярною травою, яку вирощують переважно через зелене листя та насіння.

На відкритому повітрі коріандр краще садити в прохолодному місці та легкій тіні з добре дренованим ґрунтом. Під прямим сонячним промінням він може швидко закрутитися. Коріандр найчастіше вирощують у неглибоких горщиках в невеликій тіні у дворі, або на підвіконні, куди влітку не потрапляє пряме сонячне світло та не стає занадто жарко.

Садівниця roots and shoots21 в одному зі своїх останніх відео розказала про секрети, як із зерен виростити коріандр у себе вдома.

  • В одному насінні коріандру, під твердим лушпинням, фактично ховається два насіння. Тож його слід розчавити та розділити на дві частини. При такому розщепленні підвищується шанс сходження майбутніх паростків;
  • Сіють насіння у добре підготовлений вологий ґрунт, накривши зверху тонким шаром землі;
  • Трохи утрамбуйте і полийте водою;
  • При посіві у відкритому ґрунті розсаду проріджують на відстані 5-7,5 см один від одного. Якщо ви хочете вирощувати його спеціально для збору насіння, садіть на відстані 20-25 см один від одного;
  • На восьмий день вже з'являться паростки;
  • На чотирнадцятий вже будуть гарні листочки;
  • А на двадцять перший вже можна буде різати зелень.
  • Збирайте листя коріандру, відщипуючи лише те, що вам потрібно.

Поради:

  • При посадці коріандр любить вільний дренований ґрунт, багатий органічними речовинами.
  • Висівайте трохи насіння з місячними інтервалами з серпня по березень для постійного росту листя.
  • Давайте рослинам коріандру легку підгодівлю рідким добривом кожні пару тижнів протягом пізньої весни та влітку. Це допоможе рослинам продовжувати виробляти постійний запас зелені.
  • Не використовуйте добрива з високим вмістом калію, оскільки вони сприяють передчасному цвітінню.
@roots_and_shoots21 How to grow Coriander/ Cilantro from seeds in pot #coriander #cilantro #homegrown #pot #melbourne ♬ Flower Garden - La Pia

Майте на увазі, що стебла та коріння такі ж смачні, як і листя, якщо їх ретельно вимити та дрібно нарізати.

Нещодавно ми писали про те, "Як виростити смачний та соковитий салат на грядці"

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