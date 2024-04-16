Як виростити кущі розмарину з гілочок із супермаркету: садівник показав простий спосіб

Виростити розмарин у домашніх умовах зовсім не складно.

Якщо ви втомилися купувати розмарин у супермаркеті і хочете виростити його самостійно, вам для цього буде потрібно зовсім небагато.

Як виростити розмарин у себе вдома, розповідає досвідчений садівник The Mediterranean Gardener.

Розмарин / Фото: Credits

Візьміть трохи розмарину з супермаркету, видаліть більшу частину нижнього листя, щоб у вас було чисте стебло. Гострим ножем відріжте основу стебла трохи нижче листового вузла – точки, з якої росте листя. Занурьте кінці стебла в гель для укорінення, щоб прискорити цей процес. Наповніть горщики піщаною компостною сумішшю.З країв вставте кілька живців розмарину. Тримайте їх вологими, але не мокрими. Помістіть горщики до холодної камери в захищеному, затіненому місці, в приміщенні, в теплиці або просто накрийте поліетиленовим пакетом, щоб зберегти вологу. Щойно у них з'явиться гарна коренева система, відокремте живці та посадіть їх до горщиків окремо.

Пам'ятайте, наш клімат недостатньо теплий для розмарину, тому його краще вирощувати в горщиках, які можна перенести на зиму до приміщення.

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