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Як виростити кущі розмарину з гілочок із супермаркету: садівник показав простий спосіб

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Як виростити кущі розмарину з гілочок із супермаркету: садівник показав простий спосіб

Як виростити кущі розмарину з гілочок із супермаркету / Фото: Credits

Виростити розмарин у домашніх умовах зовсім не складно.

Якщо ви втомилися купувати розмарин у супермаркеті і хочете виростити його самостійно, вам для цього буде потрібно зовсім небагато.

Як виростити розмарин у себе вдома, розповідає досвідчений садівник The Mediterranean Gardener.

Розмарин / © Credits
Розмарин / Фото: Credits
  1. Візьміть трохи розмарину з супермаркету, видаліть більшу частину нижнього листя, щоб у вас було чисте стебло.
  2. Гострим ножем відріжте основу стебла трохи нижче листового вузла – точки, з якої росте листя.
  3. Занурьте кінці стебла в гель для укорінення, щоб прискорити цей процес.
  4. Наповніть горщики піщаною компостною сумішшю.З країв вставте кілька живців розмарину.
  5. Тримайте їх вологими, але не мокрими.
  6. Помістіть горщики до холодної камери в захищеному, затіненому місці, в приміщенні, в теплиці або просто накрийте поліетиленовим пакетом, щоб зберегти вологу.
  7. Щойно у них з'явиться гарна коренева система, відокремте живці та посадіть їх до горщиків окремо.

Пам'ятайте, наш клімат недостатньо теплий для розмарину, тому його краще вирощувати в горщиках, які можна перенести на зиму до приміщення.

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