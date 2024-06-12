Як виростити огірки у контейнері: лайфгак від садівниці

Вирощення овочів у контейнерах – це чудова альтернатива класичному вирощуванню, коли у вас недостатньо місця на ділянці, або ґрунт не відповідає вимогам рослин.

Вирощувати в контейнерах можливо не тільки огірки. Це чудовий варіант, адже ви завжди можете перенести рослину у зручне вам і їй місце, а це збереже простір, а якщо його дуже мало, то можна створити щось на кшталт садів Семіраміди та підняти ваш город вверх.

Садівниця Тетяна "Магія рослин" поділилась зі своїми підписниками власним лайфгаком, як виростити огірки у контейнері чи відрі, якщо ґрунт вашого городу чи саду їм не підходить.

Що робити:

Візьміть необхідну кількість контейнерів по 25 л;

На дно покладіть агротканину, солому чи дрібну мульчу;

Зверху засипте ґрунтосуміш, приготовлену заздалегідь;

Гарненько залийте все водою та посійте насіння.

Можете ще полити засобом для укорінення та замульчувати скошеною травою;

Через 2 місяці після посіву у вас будуть огірки;

Підвʼяжіть їх до опори, сформувавши в одне стебло. Якщо рослина потужна і їй вистачає сил, можна формувати у два стебла;

Пасинки видаліть, щоб біля одного огірка був один листок.

Авторка каже, що зазвичай сіє огірки декілька разів за сезон.



Такі контейнери потім можна поставити будь-де на ділянці, в авторки у квітні та травні вони стояли в теплиці, що не опалюється, потім в теплиці стало надто спекотно й огірки почали погано рости, тому вона перенесла їх в затінок на городі.

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