Чому помідори мають товсту шкірку і чи можна на це якось вплинути, розповідають досвідчені садівники.

Чому у помідорів буває товста шкірка, яка псує смак і текстуру, чи можна виростити тонкошкірі помідори та що для цього потрібно зробити, розповідають досвідчені садівники з Gardening know how.

Зазвичай є три причини, через які помідори можуть стати жорсткими.

Товстошкірі сорти помідорів

Основна причина того, що помідори товстошкірі – це їхні сортові характеристики. Деякі сорти помідорів просто мають більш товсту шкірку, і переважно недарма. Зазвичай такі помідори стійкі до розтріскування.

Помідори "Рома" та "Сливи" мають товсту шкірку почасти тому, що вони були навмисно виведені такими. Їх часто використовують для консервування та сушіння. Товста або жорстка шкірка томатів допомагає в цих процесах. Її легше видалити під час консервування, а ще вона також краще поводиться під час сушіння. Саме товста і жорстка шкірка помідорів знижує ймовірність їхнього розтріскування.

Вибираючи сорти помідорів для садіння, звертайте увагу на цю характеристику. Часто продавці не пишуть прямо про те, що у томатів певного сорту товста шкірка, але повідомляють, що вони стійкі до розтріскування або чудово підходять для сушіння та консервації. Якщо побачите такий опис, знайте, найімовірніше, помідори товстошкірі.

Недостатнє поливання

Недостатнє поливання впливає на товщину шкірки помідорів. Коли на грядках томатів дуже мало води, вони можуть виростити плоди з товстою шкіркою. Це реакція виживання з боку помідорів. Товста шкірка краще утримує воду. Коли томатній рослині постійно не вистачає води, вона робить кроки для її збереження.

Один із способів уникнути вирощування помідорів із товстою шкіркою – переконатися, що ваш город отримує достатньо води, особливо під час тривалої посухи. Правильне поливання допоможе помідорам із нормальною тонкою шкіркою зберегти її.

Як виростити помідори з тонкою шкіркою: поради досвідчених садівників / Фото: Credits

Спекотна сонячна погода

Через високу температуру томати також можуть відростити товсту шкірку. За сильної спеки плоди помідорів можуть зазнати сонячних опіків. Щоб запобігти їм, рослини томатів починають давати плоди з жорсткішою шкіркою, яка менш схильна до опіків під інтенсивним сонцем.

Якщо ви мешкаєте в районі, де висока температура буває часто, можливо, вам дійсно варто пошукати сорти томатів із товстою шкіркою. Незважаючи на те, що їхня шкірка буде товстою, плодів буде більше, і ви з меншою ймовірністю втратите їх через сонячні опіки.

Також хорошим варіантом є створення над грядками ажурної тіні.

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