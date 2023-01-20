Як виростити розсаду помідорів: інструкція для новачка

Виростити помідори з насіння не так уже й складно, як це може здатися на перший погляд.

Коли ви купуєте готову розсаду, то не завжди можете бути впевнені, що вам продали те, що ви хотіли купити.

Крім того, якщо не обмежувати себе асортиментом садових центрів чи ринків, можна зібрати цікаву колекцію насіння екзотичних томатів.

Сайт Gardening know how поділився інструкцією для новачків із вирощування розсади помідорів.

Коли садити насіння помідорів

Найкращий час для садіння помідорів із насіння – приблизно за шість-вісім тижнів до того, як ви плануєте висаджувати їх у ґрунт. У регіонах, де бувають заморозки, плануйте висаджувати розсаду через два-три тижні після останніх заморозків, отже, почніть вирощувати помідори з насіння за чотири-шість тижнів до дати передбачуваних останніх заморозків.

Як вирощувати помідори з насіння

Насіння помідорів можна вирощувати в невеликих горщиках із вологим первинним ґрунтом для насіння, вологим ґрунтом для горщика або у вологих торф'яних гранулах. До кожного контейнера краще садити дві насінини помідора. В разі, якщо деяке насіння не проросте, це допоможе переконатися, що в кожному з контейнерів є розсада помідорів.

Насіння помідорів треба садити на глибину приблизно втричі більшу, ніж розмір самого насіння. Це 3-6 мм, залежно від сорту помідорів, який ви вибрали для вирощування.

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Температура, необхідна для розсади помідорів

Після того, як насіння помідорів посаджено, поставте ємності з розсадою в тепле місце. Для швидкого проростання оптимальню є температура від 21 до 27 градусів. Допоможе також нижнє нагрівання, тож не зайвим буде придбати килимок для розсади, що підігрівається.

Багато садівників вважають, що розміщення контейнерів із насінням помідорів на холодильникові або іншому приладі, який виділяє тепло під час роботи, дуже добре сприяє проростанню. Також можна скористатися електричною грілкою на мінімальній температурі, накритою рушником.

Яке потрібне поливання, підживлення й освітлення

Після садіння насіння помідорів залишається лише дочекатися, коли воно проросте. Насіння має прорости за один-два тижні. Більш низькі температури призведуть до збільшення часу проростання, а більш високі змусять насіння помідорів проростати швидше.

Після того, як насіння помідорів проросте, ви можете зняти розсаду з джерела тепла, проте її однаково треба тримати десь у теплі. Розсаді помідорів знадобиться яскраве світло, а ґрунт має бути вологим. Поливати краще знизу, та якщо такої можливості немає, поливайте її так, щоб вода не потрапляла на нові паростки.

Для освітлення підійде світле вікно, що виходить на південний бік, флуоресцентна лампа або лампа для вирощування рослин, розміщена на кілька дюймів (8 см) над розсадою помідорів. Щойно у неї з'являться справжні листочки, ви можете дати їм чверть розчиненого у воді добрива. Якщо розсада витяглася, це вказує на те, що їй не вистачає світла. Або перемістіть джерело світла ближче, або збільште кількість світла, яке отримує розсада помідорів.

Якщо ваші сіянці помідорів стають фіолетовими, їм треба трохи добрив, і ви знову маєте підгодувати їх чвертю консистенції.

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