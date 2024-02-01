Як виростити сад у футуристичному стилі: підбирання рослин та декору

Набридли бабусині троянди, кашпо з петуніями та клумби з тюльпанами? Створіть на своїй ділянці справжній садок майбутнього! Ідея футуристичних рослин незвичайна, кумедна і змушує задуматися про її втілення.

Розгляньмо оригінальні ідеї, футуристичні рослини та ймовірні інновації у садівництві, якими ділиться Gardening know how.

Футуристичні рослини можуть бути рослинами цього століття або новими видами, створеними в результаті наукового зрощування генів. Можливо, декому з нас пощастить дожити до появи рослин із інших планет, оскільки майбутнє – це саме майбутнє, нумо вчити деякі можливості майбутнього ландшафтного дизайну на основі кількох рослин у нашому саду сьогодні.

Який вигляд повинен мати футуристичний сад

Сад у футуристичному стилі / Фото: Credits

Критий, вертикальний, що не потребує особливого догляду, виробляє продукти харчування, автоматизований і стійкий — це лише кілька визначень, якими можна описати сад майбутнього в уявленні нас сьогоднішніх. У саду майбутнього найімовірніше зникнуть хаотичні (але чарівні) безліч різновидів рослин, м'які вигини та імітація природи у всіх її диких формах. Сьогоднішні сади починають схилятися до мінімалістичного вигляду: чисті лінії, повторення елементів, ніжний колір, відкриті ділянки та геометричні форми.

Футуристичний сад можна створити на досить невеликій ділянці землі, адже сучасні технології садівництва дозволяють легко освоїти вирощування рослин на вертикальних поверхнях.

Сад у футуристичному стилі / Фото: Credits

Також у нас зараз є можливість продумати системи поливання та обігрівання, що дає можливість вирощувати практично будь-які рослини у будь-якому кліматі.

Важливим фактором для створення саду у футуристичному стилі є широкий асортимент сучасних аксесуарів для саду, багато з яких мають більш ніж сучасний вигляд та вироблені завдяки новітнім технологіям та матеріалам.

Футуристичні рослини, які ми можемо вирощувати сьогодні

Рослини, що використовуються для створення цього майже жорсткого футуристичного середовища, мають тенденцію бути монохромними, різних тонів одного кольору або нейтральними. Прості лінії, симетрія та простота форми – все це потрібні характеристики сучасних ландшафтних рослин.

Ось кілька ключових ідей:

Бараннє вухо / Фото: Credits

Сріблясті рослини: кілька років тому сірий був модним кольором на ринку житла, те саме явище ми зараз спостерігаємо в саду. Принадність сірого кольору в тому, що він може бути простим або складним. Сірі або сріблясті рослини можуть бути тактильними, як пухнастий курний чистець чи бараняче вухо, або містити змішані сірі тони, що викликають відчуття прохолоди — чудова річ у перегрітому світі.

Карекс(осока) / Фото: Credits

Такі рослини, як міскантус або карекс (осока), надають руху футуристичному саду, але мають просту, обтічну форму. З вищих трав можна зробити живопліт, а із більш низьких — бордюри.

Сукуленти / Фото: Credits

У сучасному саду налічується понад 10 000 видів сукулентів, і в майбутньому їхня кількість не зменшиться. Сукуленти, як правило, не вимагають особливого догляду і мають велику кількість геометричних форм. Більш незвичайні сорти, такі як трахіандра та літопс, вже можна назвати футуристичними рослинами.

Бамбук / Фото: Credits

Бамбук створює природний екран, а його висота додає вертикальності. Існує кілька різновидів бамбука, які відповідають різним монохромним темам.

Юкка / Фото: Credits

Юка почувається як удома у футуристичному саду. Її жорстке мечоподібне листя ідеально підходить для посухостійкого саду, часто у поєднанні з сукулентами та іншими посухостійкими насадженнями. До футуристичних рослин, що заслуговують на увагу, належать блакитна і бананова юки. Агава тієї ж підродини так само добре створює вигляд живої скульптури.

Кніфофія / Фото: Credits

Агапантус, кніфофія і кана — рослини, які своїми потойбічними квітами надають мальовничу висоту футуристичному саду. Деякі різновиди Agapanthus orientalis можуть досягати шести футів заввишки, що робить їх приголомшливими.

Алліум / Фото: Credits

Аліум — ще одна квітка, що ідеально підходить для сучасного саду, завдяки своїй разючій висоті і квітковій голівці у формі кулі.

Папороть / Фото: Credits

Хоста та папороті з багатошаровим листям чудово підходять для надання футуристичного ефекту садовим грядкам. Тим, у кого є затінені ділянки, також слід використовувати потойбічний потенціал папоротей, які бувають різних форм і розмірів і добре підходять для масового саджання.

Футуристичний сад можна розбити всередині будинку або на даху квартири. Це означає, що багато рослин будуть посаджені вертикально, щоб ефективно використовувати простір і створювати потрібну стилістику.

Аксесуари для футуристичного саду

Сад у футуристичному стилі / Фото: Credits

Багато визначень футуристичного саду належать одночасно і до рослин, і до архітектурних форм. Архітектурні елементи та садові аксесуари мають бути підібрані також у футуристичному стилі. А це означає, що улюблену білу емальовану лійку із зображенням ромашки на боці, наприклад, вам потрібно буде замінити щось металеве або пластикове трохи схоже на космічний корабель.

Також слід уважно підбирати садову скульптуру (до побачення, садові гноми) або водні об'єкти (прощавай, фонтан з янголятами).

Сад у футуристичному стилі / Фото: Credits

Таким чином, щоб по-справжньому об'єднати сучасний сад із баченням майбутнього, ви повинні об'єднати простір, рослини, архітектуру та аксесуари, щоб створити гармонійне середовище. Усього цього можна досягти, але не менш важливо також не забувати про те, щоб забезпечити економію місця, низькі експлуатаційні витрати та екологічність.

Читайте також: