Як виростити смачний та соковитий салат на грядці: поради досвідченої садівниці

Салат надзвичайно смачний та корисний продукт. Сьогодні про секрети його вирощування розкаже блогерка-садівниця.
Майже кожен садівник колись, та пробував його виростити на грядці. На жаль, він не завжди виростає саме таким, як ми собі уявляли, чи яким бачили на картинці.
Садівниця olesya_sad__ в одному зі своїх відео, поділилась власними секретами вирощування смачного та красивого салату. Ці поради підійдуть для вирощення всіх видів салату: латук, фрісе, ромен, лола-роса та інш.
Отже, її лайфгаки, щодо вирощування:
- Салат не любить кислого ґрунту тому беріть субстрат з відповідним рівнем РН;
- Сійте розсадним методом в касети, обов’язково використовуючи професійне насіння;
- Не заглиблюйте насіння, воно в оболонці, яка при намоканні і пробиванні розламується сама;
- З моменту посіву і до повних сходження змочуйте поверхню з оприскувача, щоб вона не пересихала;
- При 2-4 справжніх листочках вже висаджуйте салат на грядки в теплицю. Можна в парник, або вже як тепло, у відкритий ґрунт;
- Перед цим додайте десь з відро або трохи менше, перегною, чи грибного компосту. Компост не перекопувати, а мульчувати салат;
- Поливайте, і коли земля трохи підсохне засипте її попелом. Він знищить навіть найменших слимаків і вони не будуть їсти салат;
- Найголовніше це полив. Поливайте часто. Без води салат гарним рости не буде;
- І на весні, і восени салат буде по масі більший, ніж влітку, бо коли дуже жарко, йому не комфортно.
Якщо у вас з якоїсь причини салат не росте, скоріш за все щось не так з вищезгаданого. Використовуйте поради садівниці і один пучечок вашого салату буде, як десять з магазину!
Читайте також: