Як виростити смачний та соковитий салат на грядці: поради досвідченої садівниці

Салат надзвичайно смачний та корисний продукт. Сьогодні про секрети його вирощування розкаже блогерка-садівниця.

Майже кожен садівник колись, та пробував його виростити на грядці. На жаль, він не завжди виростає саме таким, як ми собі уявляли, чи яким бачили на картинці.

Садівниця olesya_sad__ в одному зі своїх відео, поділилась власними секретами вирощування смачного та красивого салату. Ці поради підійдуть для вирощення всіх видів салату: латук, фрісе, ромен, лола-роса та інш.

Отже, її лайфгаки, щодо вирощування:

Салат не любить кислого ґрунту тому беріть субстрат з відповідним рівнем РН;

Сійте розсадним методом в касети, обов’язково використовуючи професійне насіння;

Не заглиблюйте насіння, воно в оболонці, яка при намоканні і пробиванні розламується сама;

З моменту посіву і до повних сходження змочуйте поверхню з оприскувача, щоб вона не пересихала;

При 2-4 справжніх листочках вже висаджуйте салат на грядки в теплицю. Можна в парник, або вже як тепло, у відкритий ґрунт;

Перед цим додайте десь з відро або трохи менше, перегною, чи грибного компосту. Компост не перекопувати, а мульчувати салат;

Поливайте, і коли земля трохи підсохне засипте її попелом. Він знищить навіть найменших слимаків і вони не будуть їсти салат;

Найголовніше це полив. Поливайте часто. Без води салат гарним рости не буде;

І на весні, і восени салат буде по масі більший, ніж влітку, бо коли дуже жарко, йому не комфортно.



Якщо у вас з якоїсь причини салат не росте, скоріш за все щось не так з вищезгаданого. Використовуйте поради садівниці і один пучечок вашого салату буде, як десять з магазину!

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