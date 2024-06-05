Як виростити спаржу: садівниця поділилася секретами правильної посадки

Спаржа - це смачна багаторічна рослина і якщо ви думаєте,що вирощувати спаржу дуже складно, в нас для вас гарні новини.

Вирощувати спаржу не дуже складно, але є декілька моментів, на які треба звернути увагу. Це правда, ви не зможете збирати врожай протягом перших кількох років. Але після створення грядки зі спаржею за нею відносно легко доглядати та треба розуміти, що винагородою вашого очікування буде врожай протягом 15 років.

Садівниця Крістіна Булезюк розкрила власні секрети та лайфгаки з посадки спаржі, які можуть допомогти вам розпочати свою“спаржеву” історію.

Як правильно висадити коріння спаржі:

Найкраще спаржа росте на легкому, добре дренованому ґрунті;

Перед посадкою треба замочити коріння на 30 хв;

Обов’язково садити на сонячному місці;

Для спаржі треба викопати ряди. Ширина між рядами - 30 см, глибина рядів - 30 см, ширина ряду - 40 см. Пам’ятайте, що "корони" спаржі (так називають однорічні рослини в стані спокою) ростуть вертикально і горизонтально, тож треба дотримуватись відстані;

Необхідно гарно і щедро полити все водою, особливо під час посадки;

На дно ряду треба покласти компост, який варто закрити ґрунтом, щоб коріння спаржі не торкалось перегною;

Викласти на ґрунт "корони" спаржі на відстані 30 см один від одного;

Можна додати спеціальне добриво;

Засипати все землею;

Зверху можна замульчувати корою, щоб вони краще зберігались і трималась волога.

Поради:

Удобрюємо раз на сезон;

Перший рік не зрізаємо спаржу, щоб виріс холодок, а коріння набрало сил;

Перший урожай збираємо наступного року навесні;

Якщо вам пощастило мати грядку зі спаржею, не піддавайтеся спокусі пересадити її чи досадити нові корені. Якщо ви хочете посадити більше спаржі, виберіть нове місце, де немає ризику її захворювання.

Також не рекомендується садити спаржу там, де ви раніше вирощували картоплю.

Спаржу можна вирощувати з насіння, але найнадійніший метод — посадити "корони" на весні. Хоча, деякі сорти можна висаджувати й восени.

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