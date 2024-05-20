Як виростити велику й соковиту полуницю: 5 важливих порад

Виростити велику й соковиту полуницю, яку лише можна собі уявити, цілком реально, якщо дослухатися до порад експертів.

Навчитися вирощувати полуницю насправді достатьно легко. Ви можете посадити її в багатоярусному горщику для полуниці з кишенями або виростити на городі на грядці. Полуниця – дуже доступна рослина, проста в догляді, і вона майже завжди дає гарний урожай.

Але якщо ви хочете більші й соковитіші ягоди, вам варто дослухатися до експертів Gardening Know How.

Перш ніж розпочати використання порад експертів, вам варто згадати про те, що більше не завжди означає краще. Дуже часто дрібніші плоди з їхнім концентрованим ароматом мають більш виражений смак. Це пов'язано з тим, що більші ягоди містять більше води, що суттєво погіршує смак.

Однак якщо ви хочете максимізувати розмір урожаю, ці поради вам допоможуть.

Вибирайте великі сорти полуниці

Перший варіант вирощування більшої полуниці – вибрати сорт, призначений для отримання більших плодів. Аграрії витрачають багато часу й коштів на програми селекції, спрямовані на отримання великих плодів з чудовою транспортабельністю та найкращим смаком.

Є багато різних видів полуниці на вибір. Буває вічноплідна полуниця, що дає більше одного врожаю, або це може бути червнева полуниця, яка дає одноразовий, але сильний і смачний урожай.

Плоди, що плодоносять у червні, зазвичай дають найбільші ягоди і діляться на сорти раннього, середнього та пізнього дозрівання.

Вічноплідна полуниця потребує щонайменше 12 годин сонячного світла на день, і вона не починає плодоносити, поки дні не стануть довгими. Багато з цих сортів дають урожай аж до заморозків. Така полуниця дає великі, тверді плоди від літа до осені.

Вибір сорту, стійкого до хвороб, дозволить уникнути проблем і гарантуватиме енергійне зростання.

Ось вибір найбільших сортів полуниці для вирощування:

Чендлер – великі, тверді плоди з блискучою червоною шкіркою.

Діамант – великі, темно-червоні класичні плоди з блискучою шкіркою. Їх часто використовують для десерту "полуниця в шоколаді".

Озарк Б'юті – дуже солодкий і великий сорт, вирізняється високою врожайністю і стійкістю до хвороб.

Сан Андреас – ранні плоди з загостреними кінцями та класичним ягідним смаком.

Як виростити велику й соковиту полуницю / Фото: www.credits

Створіть сприятливі умови для вирощування

Висаджуйте полуницю в ґрунт ранньою весною або восени. Найкраще підійде хороший, добре дренований, суглинистий ґрунт із pH від 5,5 до 6,8. Працюйте з добре перепрілим гноєм або компостом на верхніх кількох сантиметрах грядки.

Кущі полуниці утворюють пагони і в міру дозрівання розростаються, тому залишайте достатньо місця між рослинами.

Ранньостиглим ягодам потрібно 6-8 годин сонячного світла, а вічноплідним сортам для оптимального врожаю необхідний цілий день сонячного світла.

Під час поливання полуниці встановіть систему краплинного зрошення, щоб рослини залишалися вологими, уникаючи намокання листя, що може призвести до грибкових захворювань.

Мульчування полуниці допоможе відлякати бур'яни, зберегти прохолодний ґрунт і зберегти вологу.

Прискорьте зростання за рахунок добрив

Зазвичай підживлення полуниці треба проводити навесні, а потім – у міру появи ягід.

Збалансоване гранульоване добриво, яке поступово розчиняється і довго діє, живитиме рослину протягом усього сезону, якщо вносити його навесні. Цей варіант чудово підходить для фруктів, вирощених у контейнерах.

Деякі садівники стверджують, що використання багатих калієм добрив під час цвітіння та плодоношення збільшить розмір і кількість ягід.

Органічними варіантами підживлення полуниці є кісткове та фосфоритне борошно, борошно з водоростей, соєве і кров'яне борошно. Акуратно вносьте їх у ґрунт, щоб не пошкодити коріння та пагони. Ці добрива багаті на фосфор і кальцій та сприяють цвітінню і плодоношенню.

Видаляйте зайві пагони

Вибір культури та сорту може допомогти отримати більші плоди, але є ще одна важлива порада – видаліть зайві пагони.

Після того, як рослини приживуться протягом року, під час цвітіння видаляйте пагони. Викидаючи їх, рослина намагається створити більше рослин, але водночас витрачає енергію.

Відріжте або прищепіть пагони, щоб зберегти в материнській рослині всю енергію для виробництва плодів. Ця проста практика призведе не лише до збільшення врожаю, а й до більших ягод.

Вирощуйте рослини до їхньої зрілості

Молоді рослини дають лише маленькі ягоди, а зрілі рослини дають більші плоди.

В перший рік багато садівників воліють відщипувати квітки полуниці, не дозволяючи їм плодоносити. Це дозволяє рослинам спрямувати свою енергію на отримання більш високого врожаю наступного року.

Виявивши трохи терпіння, дуже скоро ви зможете поласувати найбільшим і найсоковитішим урожаєм полуниці, який лише можна собі уявити.

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