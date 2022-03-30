Як виростити гарний врожай помідорів: насіння, розсада, пікірування і полив

Що може бути смачнішим і кориснішим, ніж помідори, вирощені на власній грядці? Багато дачників уже посіяли насіння на розсаду в теплиці, хто прямо на підвіконні своєї квартири в скриньках або касетах. Але перш ніж прийде час висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, необхідно виконати з нею певну роботу.

Про те, як правильно вирощувати помідори і домогтися високої врожайності, розповів завідувач кафедри технології зберігання і переробки продукції рослинництва Поліського національного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Віталій Ковальов.

Як і коли правильно сіяти помідори на розсаду

Від помідорного насіння до готової розсади минає приблизно 60 днів, тому насіння висівають в кінці березня – початку квітня, щоб у другій половині травня – початку червня розсаду можна було висадити у відкритий ґрунт. Насіння можна посіяти в закритій теплиці на своїй ділянці, а якщо теплиці немає, то можна самому спорудити щось подібне: поставити дуги і накрити їх плівкою, щоб крізь неї сонечко прогрівало землю. Йдеться про так званий "утеплений" ґрунті. Щоб його підготувати, потрібно прибрати десять сантиметрів верхнього шару ґрунту і покласти шар гною, потім знову засипати землею. Гній під ґрунтом буде виділяти тепло, і розсаді буде комфортно. Для удобрювання ґрунту на кожен квадратний метр землі необхідно внести 10 кг перегною, який ретельно перемішати із землею. Важливо, щоб температура в теплиці була 15-18 градусів вдень і не вища за 15 градусів вночі. Тоді розсада не буде тягнутися вгору, а розвиватиметься гармонійно.

Насіння сіють у борозни на відстані 4-5 сантиметрів на глибину 0,5-1,0 см. Приблизно за 2 тижні, коли з'являться два справжніх листочка, розсаду слід пікірувати.

Пікіровка розсади помідорів

Пікірувати розсаду - це пересадити сіянці з меншої посудини в більшу або розсадити на більшу відстань один від одного в теплиці або в утепленому ґрунті. Сіянці розсаджують на відстані 5-6 сантиметрів один від одного на глибину 2-2,5 см, тобто трохи глибше, ніж було посіяне насіння. Тоді рослини не тягнуться вгору, у них розвиватиметься здоровий міцне стебло і коренева система. Перед пікіруванням ґрунт з сіянцями необхідно зволожити, щоб під час викопування рослин не ушкоджувалися корінці. Крім того, ґрунт, куди сіянці пересаджують, також повинен бути зволожений.

Треба сказати, що та розсада, яку продають на ринках в кінці травня – на початку червня зазвичай вирощується без пікірування, тому вона висока й тонка, з погано розвиненою кореневою системою. Ось чому розсаду краще вирощувати самому, не нехтуючи пікіруванням.

Якщо немає теплиці, насіння можна посіяти у ґрунт в скриньках, касетах або у великий горщик на відстані 1,5-2 сантиметри між насінням. А потім пікірувати в окремі торф'яні горщики. Тоді буде дуже зручно висаджувати розсаду в ґрунт разом з горщиком. Крім того, зручно використовувати спеціальні касети з великими (до 5 см у діаметрі) гніздами – по одному насінню на клітинку. Під час вирощування розсаду необхідно періодично поливати і через кожні 10-12 днів підгодовувати макро- і мікроелементами.

Як висаджувати готову розсаду у відкритий грунт

Через 50-60 днів, якщо температура повітря не нижче 10 градусів у нічний час і не прогнозуватимуться заморозки, розсаду можна висаджувати у відкритий ґрунт.

Розсада повинна мати 5-7 листочків. Ідеальна висота розсади – 25-27 сантиметрів. Якщо вона вийшла занадто висока – 40-50 сантиметрів, то згодом доведеться ставити кілочки, підв'язувати помідорні кущі - загалом, виконувати додаткову роботу.

А якщо раптом настане раптове похолодання з нічними заморозками, то невисоку розсаду можна накрити пластиковими пляшками та пакетами, можна навіть паперовими. Краще за все висаджувати помідори на ділянці, по краях якої висаджена картопля чи кукурудза, які захистять помідори від вітру і захистять від різких змін температури.

Як правильно поливати помідори

Де б не росли помідори - в теплиці або відкритому ґрунті, - їх потрібно поливати теплою водою. Температура води повинна бути приблизно 20-22 градуси. Коли проводиться пікірування, рослини обов'язково потрібно полити. Коли їх пересаджують у відкритий ґрунт - теж треба полити, причому з додаванням добрив. Зазвичай береться нітроамофоска з розрахунку: сірникова коробка на 10 літрів води.

Помідори поливають раз на 7-10 днів. Багато хто не знає, скільки саме води вимагає один кущ. Тут все залежить від ґрунту, в якому росте помідор. Якщо грунт піщаний і вода відразу ж йде вглиб, то на одну рослину цілком можна використовувати літр води. А якщо ґрунт щільний, то менше. Якщо бачите, що земля біля куща волога, то кількість води для поливу потрібно скоротити. В цілому помідори вимагають менше вологи, ніж огірки. Якщо ідеальна вологість ґрунту для огірків – 80-85%, то для помідорів – 65-70%.

Пасинки – прибрати

На кущах помідорів слід акуратно видаляти нижні безплідні гілочки (пасинки), які постійно з'являються в процесі вегетації. Нижня частина рослини має бути досить високо від землі. Так ми врятуємо рослину від фітофторозу. І крона її не має бути не загущеною, а просвічуватися наскрізь, щоб сонячні промені добре висвітлювали кожну гілочку. Якщо ви посадили сорт великих помідорів, то на одній гілочці можна залишати 2-3 квіточки. Більше гілочка просто не витримає. За кущами потрібно постійно стежити і підв'язувати ті гілки, які мають потребу в опорі.

Якщо ще до цвітіння помідорів ви помітили, що на листках з'явилися якісь темні вкраплення, то такі листи краще прибрати, а рослину обробити спеціальним засобом від фітофторозу (у спеціалізованих магазинах велика різноманітність цих засобів). Але після появи квітів і плодів таке оброблювання небажане.

Якщо порівнювати рослини помідорів та огірків, то огірки люблять температуру 25-27 градусів, а помідори – трохи нижче: 23-25 градусів. Однак помідори люблять більш сухий ґрунт і більше сонця, ніж огірки.

Залишається додати, що помідор – це джерело корисних вітамінів, антиоксидантів і мікроелементів. А ще в них є амінокислота фенілаланін, яка сповільнює в організмі людини розпад ендорфінів – гормонів, відповідальних за гарний настрій. Тому тим, хто любить помідори, депресія не страшна!

Юлія Мельничук

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