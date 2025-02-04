Як виростити здорову та сильну розсаду помідорів: докладна покрокова інструкція від професіоналки

Виростити розсаду помідорів не так складно, як здається на перший погляд. Головне, чітко дотримуватися рекомендацій та вірити у свої сили. Нагородою вам будуть красиві та смачні томати саме того ґатунку, який ви хотіли. Тоді як у разі купівлі готової розсади доведеться вибирати з того, що є і сподіватися на те, що вас не обдурили і не продали пересорт.

Гарні та смачні томати, вирощені з насіння – чи це не мрія кожного городника. Тим більше в наш час, коли різноманітність сортів дозволяє садівникам стверджувати, що помідори – це нові троянди, такий екзотичний та ефектний вигляд вони можуть мати. Тому ми звернулися до Наталії Кассанеллі – досвідченої селекціонерки, яка спеціалізується на томатах, за докладними інструкціями щодо вирощування розсади.

Обробка насіння

Насіння, яке куплено у перевіреного селекціонера і попередньо було зброджено, дезінфікувати не потрібно. тому що в процесі бродіння воно дезінфікується молочною кислотою. Але якщо ви збираєте насіння самі без збирання — дезінфікуйте. Тому що той слиз, який залишається на ньому, є дуже сприятливим середовищем для бактерій, які потім потрапляють разом із насінням у ґрунт, а молода розсада до нього дуже вразлива, особливо в період, коли сонця не так багато, і за перезволоженого субстрату.

Тому дезінфікуйте насіння 1% розчином марганцівки 15-20 хвилин.

Стимуляція насіння

Свіже насіння однозначно не потребує додаткової стимуляції. Старе – так, особливо сорти, які ви б хотіли відновити після того, як вони пролежали 8 -15 років. Реанімувати старе насіння можна кількома способами. Якщо його багато – просто посійте його дуже густо. На поверхні насіння є біоактивні речовини, що стимулюють проростання. У свіжого насіння їх багато. У старого дуже мало. Але якщо ви сієте густо – речовин у рази більше. І таке насіння може добре зійти. Якщо насіння мало, стимулюємо його активними речовинами, що є під рукою. Підійде, наприклад, сік алое. Зірвіть кілька листочків приблизно за тиждень до обробки, покладіть у холодильник, потім дістаньте і вичавіть сік, розведіть його кип'яченою водою і залийте насіння десь на добу.

Гарні результати також дають сік морозива картоплі, розчин меду, настій попелу та розчин гуматів. "Я користуюся Волинськими гуматами – вони у мене на всі випадки життя: і стимулювання, і підживлення, і в ґрунт, і по листі. Гумат розводимо до кольору слабкої заварки, тому що сильний розчин не стимулює, навпаки, він його гальмує, — каже Наталія Кассанеллі.

Також гарне реанімування старого насіння можна провести за допомогою барботування — тобто обробки киснем. Насіння киньте у воду, увімкніть акваріумний компресор і барботуйте десь добу.

Коли сіяти помідори на розсаду

Перше і, мабуть, найголовніше: сіяти треба вчасно. Найкращий час для посіву томатів, наприклад, для смуги Київ, Харків, Суми, Житомир настає лише від березня, до того ж навіть ближче до його середини, числа 14-15-го. І ніяк не на початку січня, і не на початку грудня, як би садівникам того не хотілося. Розсада не повинна переростати – інакше вона використовує всі поживні речовини та почне хиріти. Вихід у цьому випадку один – додавати ґрунти та пересаджувати у більший посуд, аж до об'єму 1, 5 л – 5л, і навіть більше.

Пуття ж від перерощеної в тісному посуді розсади, за словами Наталії, надалі небагато — вона погано приживається і мляво росте, бо в неї вже збилися природні налаштування.

Крім того, потрібно пам'ятати ще й те, що час відліку очікування плодів починається аж ніяк не від дати посіву, як багато хто вважає – а від дати висадження у відкритий ґрунт. Вік розсади на час висадження в грунт повинен становити 60-65 днів. Підраховуйте самі – для, наприклад, Київського та Харківського регіону висадження в ґрунт починається не раніше 2-5 травня – і це ранньою весною.

Злегка недорощена розсада навпаки росте в прискореному темпі – особливо якщо висаджена хоча б під якесь укриття – від звичайних пластикових пляшок до парникових тунелів.

Як підготуватися до посіву

Крім сміливості та бажання, вам знадобляться коробочки та субстрат. Якщо у вас багато купованого насіння, особливо від маловідомих виробників, то коробочок теж має бути багато. Ідеально – за кількістю сортів томатів.

Насіння томатів, за словами селекціонерки, зберігається приблизно 5-6 років без втрати схожості. Але водночас іде втрата енергії проростання – тобто насіння у віці 5 років вже далеко не таке енергійне, як свіжозібране і проростати може повільніше, ніж зі свіжіших побратимів. Крім того, окремі сорти можуть гальмувати зі сходами, і сходити, наприклад, не на 4-5, а на 6-7 день, і навіть на 10-14, в той час, коли квапливіші вже бажають бути виставлені на світло (зі зниженням температури — фактор, який тим, що поки не зійшли, небажаний). Ось чому ідеально було б запасти для посіву багато маленьких коробочок — кожному сорту свою, хоча це не завжди здійсненно, але дуже зручно і дає розсаді "свободу пересування".

Як прискорити проростання

Як же поквапити тих, хто трохи застряг і не хоче нас радувати сходами? Наталія практикує для завмерлих посівів (особливо для тих, які перебували в холодному, 10-15 градусів, ґрунті) поливання дуже гарячою водою – градусів 50-60. У шарі закладки насіння (0.5-1 см) температура буде вже значно нижчою, і навіть насіння, що проклюнулося, не зашкодить – але трохи його стимулює. Далі такі посіви потрібно перенести у тепле місце, де температура ґрунту буде сприятливою, – 21-23. Саме ґрунту, зауважте, а не повітря.

Який ґрунт потрібен для розсади

Тепер про субстрат. Він має бути розпушеним, і в жодному разі не бути землею з теплиці або з тієї ж торішньої помідорної грядки. Можна скористатися готовими сумішами, можна зробити суміш для посіву і самому: частина готового торф'яного ґрунту, частина кокоґрунту, частина перліту. Ця суміш дуже пухка, і вона подобається практично будь-яким культурам. Перліт або вермікуліт роблять субстрат більш пухким та стимулюють коренеутворення. А гарне коріння – це запорука майбутнього врожаю.

Якщо ви приготували ґрунт для посіву самостійно і боїтеся бактерій, можете простерилізувати вологу землю в духовці або в мікрохвильовій печі, просмаживши 10-15 хвилин (рекомендується до 2 годин). "Приємні" запахи, щоправда, гарантовані, а земля дуже недовго залишиться стерильною.

Субстрат пролийте окропом (не до бруду!) і в теплу землю, що трохи охолола, сійте. Після висівання ущільніть землю – просто примініть пальцями

Розсада помідорів

Як сіяти томати

Наталія Кассанеллі рекомендує сіяти томати в окремі склянки або касетні системи з розбірними скляночками. У такому вигляді їх завжди можна переставити, щоб рослини одного розміру були поруч, і великі не затіняли дрібні.

Висівайте насіння томатів у борозенки глибиною 0,5 см. Висіваємо не густо, з відстанню між майбутніми рослинами 1,5 – 2 см. Густий посів – це ще й ризик того, що до пікування розсада може й не дожити. Рослини, посіяні на відстані 1-2 см, краще провітрюються, просихають, нарощують коріння, і немає ризику виникнення хвороб, які провокуються саме великою кількістю рослин на квадратний сантиметр.

Після висівання та ущільнення прикриваємо ємності плівкою, щоб тримати вологу землю. Сорти сходять неоднаково, від 5 днів — стандарт схожості — до 2 тижнів, що, звичайно, не стандарт, але теж буває з деякими сортами і зі старим насінням. І так само, наприклад, поводиться перегріте насіння, яке поставили зброджуватися на сонці — в цьому разі термін проростання може збільшитися до місяця.

Ущільнювати землю після висівання важливо, щоб насіння не перебувало в повітряних кишенях, до того ж ущільнення тримає біля насіння воду та запобігає появі рослин "в бейсболках" — тобто із насіннєвою оболонкою на сім'ядолях. Якщо у вас вийшли рослини з кепками — не турбуйтеся, це теж не велика проблема. Змочіть пальці теплою водою, проведіть рослинами або потримайте вологими пальцями оболонку — і вона легко знімається. Не тягніть, не обривайте сім'ядолі. Адже саме вони – це поживні речовини, які потрібні для зростання.

Не нехтуйте маркуванням

Висів обов'язково маркуйте, підписуйте і сам стаканчик, ставте в нього пластикову бірочку, або записуйте назву сорту в журнал висіву. Також зручно ставити номер на денці склянки. Тому що якщо маркер виявиться неякісним, і всі написи вигоряють — на денці з номером нічого не станеться, і при висадці або пікіруванні ви зможете зрозуміти, що за сорт у вас виріс, тому що низькі, що високі рослини в розсаді виглядають однаково.

Як виростити здорову та сильну розсаду помідорів / Фото: Credits

Скільки світла потрібно розсаді

Ще одна надзвичайно важлива складова успіху — крім посіву, зрозуміло, що потрібно проводити негусто, і не лінуватися розкладати насіння від насіння на відстані не менше 1 см, — це світло. Улюблену розсаду в перший тиждень життя потрібно досвічувати, особливо в похмурі дні, коли стрімко тягнеться розсада.

Світла наприкінці березня, коли помідори масово з'являються на світ, вже цілком достатньо — але багато городників практикують також цілодобову досвітку в перший тиждень життя томатів. Скло на підвіконні, де стоїть розсада, має бути дуже чистим, і розсада має стояти максимально близько до світла. Коли у вас натурального світла небагато чи ні зовсім, потрібно організувати додаткове освітлення. Ті томати, що призначені для висадки в опалювальні теплиці, краще досвічувати цілодобово 7-8 днів після сходів.

Можна висвітлювати просто лампами денного світла, а можна й фітолампами. Краще віддати перевагу фітолампам, хоч і звичайні лампи денного світла – надійні помічники. Головне, щоби лампи були на відстані не більше 10-20 см від верху рослин – інакше вигоди від такого освітлення не буде ніякої.

Температурний режим

Томат далеко не така теплолюбна істота, як перець чи баклажан. Для сходів томатів оптимальна температура ґрунту (знову ґрунту, зауважте, а не повітря) — 23-25 градусів. Дуже важливо перевіряти посіви, щоб не прогаяти момент, щойно з ґрунту з'явилися "петельки" — паростки томатів. Щойно вони з'явилися, Наталя рекомендує розкрити посівні ящики, зменшити температуру на тиждень до 16-18, і перенести розсаду під додаткове світло.

Поливання

Не тягніть руку до поливалки щодня, попереджає Наталя. Розсаду краще недолити, ніж перелити. Від надлишку вологи коріння не дихає — зате гниє, і біля нього активно розмножуються всілякі шкідливі бактерії, які в лічені дні, і навіть години можуть знищити всі ваші рослини.

Так що поливайте помірно, теплою водою, краще кип'яченою. Якщо розсада росте у вас досить довго в бідному субстраті, до води можна щотижня додавати розчин гуматів чи іншого добрива для розсади. Що стосується добрива, тут як і у разі з водою, краще дати менше, а не більше.

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