Як виростити зелений часник на підвіконні

Зелений часник — це смачна та корисна зелень, яка може стати справжньою окрасою вашого "кулінарного репертуару". А найприємніше те, що виростити його можна просто у себе на підвіконні.

Блогер-садівник Michael Griffiths поділився своїм методом, який є настільки простим, що навіть початківці зможуть досягти чудового результату.

Чому варто вирощувати зелений часник вдома

Ця зелень чудово доповнює страви, додає їм ніжного, злегка пікантного смаку, який нагадує поєднання молодої цибулі та часнику. Крім того, зелений часник багатий на вітаміни та корисні речовини, які особливо потрібні нашому організму у холодну пору року. А ще — це справжнє задоволення: вирощувати його можна без зайвих зусиль і спостерігати, як свіжа зелень проростає просто на очах.

Що вам знадобиться

Для вирощування зеленого часнику вам знадобиться лише кілька речей:

часникові зубчики (краще вибирати свіжі, без ознак гнилі або підсушування);

невелика ємність (можна використовувати чашку, склянку або маленьку мисочку);

вода (кімнатної температури);

сонячне місце (ідеально підійде підвіконня з гарним природним освітленням).

Як виростити зелений часник

Візьміть кілька часникових зубчиків і обережно очистьте їх від зовнішньої сухої оболонки, але не від шкірки самого зубчика. Це допоможе їм краще укорінитися. Покладіть зубчики у невелику миску чи склянку, щоб вони стояли вертикально. Додайте трохи води — її рівень має покривати тільки нижню частину зубчиків. Поставте ємність із зубчиками на підвіконня або в інше місце, де багато сонячного світла. Саме природне освітлення прискорить ріст зелених паростків. Часник дуже невибагливий, але воду потрібно міняти кожні 2-3 дні, щоб уникнути загнивання. Також важливо стежити за тим, щоб зубчики не пересихали.

Вже за кілька днів ви помітите перші зелені паростки, а через тиждень-півтора зможете почати збирати врожай.

Як використовувати зелений часник

Щойно паростки досягнуть 10-15 см заввишки, їх можна зрізати ножицями та додавати до страв. Ось кілька ідей, як використати зелений часник у кулінарії:

додати до салатів для легкого часникового аромату;

використовувати як начинку для сендвічів або гарячих бутербродів;

додавати до супів, яєшні чи картопляного пюре;

прикрашати страви з м’яса та риби, щоб надати їм ніжного смаку.

Вирощування зеленого часнику вдома — це не лише легкий спосіб отримати свіжу та корисну зелень, але й можливість експериментувати з домашнім садівництвом. Крім того, він швидко росте, не потребує спеціального догляду та завжди буде під рукою. Якщо ви любите експериментувати на кухні, то обов’язково спробуйте цей метод — результат вас приємно здивує.

Ми також писали про те, як садити часник, щоб мати гарний врожай.

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