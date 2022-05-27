Як висаджувати розсаду у відкритий ґрунт: правила та тонкощі

Тисячі українців повертаються у свої зруйновані окупантами будинки та розтоптані ними сади. Але життя триває, і зараз саме час садити розсаду.

Садовий блогер Антоніна Лесик, як і багато жителів Київщини, постраждала від широкомасштабного вторгнення Росії до України. Її сад, який вона облаштовувала роками, був у жалюгідному стані. Поступово все відроджується, але ще не всі розмінували, не вставили усі вікна і продовжують вивозити сміття. Тому свою рубрику "Сніданок на дачі" Антоніна вестиме не з дому, але все одно дасть нам цінні поради про те, як правильно висаджувати розсаду у відкритий ґрунт.

Якщо, як цього року, весна не тепла, то поспішати з пересадкою розсади не варто. Потрібно дочекатися того моменту, коли нічна температура не опускатиметься нижче 10 градусів.

Черговість посадки

Першими висаджують селера та капусту. Потім — помідори та огірки. Найтепліші — баклажани, перець і гарбуз і патисони, їх потрібно висаджувати, коли температура буде не нижче за п'ятнадцять градусів. Якщо грядки вже підготовлені, роботи із розсадою буде небагато.

За шість годин до посадки розсаду потрібно рясно полити, щоб коріння було насичене вологою і добре діставалося з горщиків.

Висаджувати розсаду потрібно в похмуру погоду, якщо світить сонце, то посадку варто перенести на вечір.

Технологія посадки

Для розсади потрібно зробити лунку на 2-3 см більшу, ніж об'єм горщика. На дно лунки варто додати органіку: компост, перегній або курячий послід і кілька ложок попелу. Все це перемішати із землею та висадити розсаду. Потім потрібно обов'язково ущільнити ґрунт, щоб не було порожнеч, і полити. На один кущик потрібно вилити півтора-два літри води.

Глибина посадки

Капусту і томати можна садити глибоко, до першого листя.

Перці та баклажани висаджують на тому ж рівні, що вони росли у горщику.

Огірки під час посадки можна присипати біля стебла. Цю процедуру можна повторювати ще потім.

Щільність посадки

Багато дачників прагнуть виростити якнайбільший урожай на невеликій площі. Для цього вони ущільнюють посадку. Але це неефективно, тому що рослини, посаджені дуже густо, погано прогріваються, погано провітрюються і хворіють, від цього врожай виходить меншим. Тому схема посадки має бути такою:

високі кущі — 50х60

низькорослі 40х30

огірки – 35х50

Догляд за розсадою

Розсаду потрібно поливати теплою водою вранці та ввечері та регулярно підгодовувати. Перший раз добриво потрібно додати не раніше як через два тижні після посадки.

"Сніданок" на дачі: Антоніна Лесик про відновлення саду після “гостювання” росіян та повернення рубрики

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