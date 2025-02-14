Як вивести плями від лаку для нігтів з одягу

Кожна з нас хоча б раз опинялася у неприємній ситуації, коли під час фарбування нігтів випадково розливала лак на улюблений одяг. Здається, що пляму вже неможливо вивести, а улюблена блузка чи сукня зіпсована назавжди. Але не варто панікувати, все можна виправити.

Видання Martha Stewart у своїй статті поділилося дієвими порадами, як врятувати свій гардероб за допомогою простих домашніх засобів і як легко та без шкоди для тканин позбутися плям від лаку для нігтів.

Що знадобиться для видалення плям

Для цього не потрібні дорогі хімічні засоби чи спеціальне обладнання — більшість речей можна знайти у вас вдома.

шматок паперу (щоб видалити надлишок лаку);

ватяні палички;

господарське мило;

рідина для зняття лаку;

старий рушник або тканина для підкладки.

Перед тим як розпочати очищення, обов’язково перевірте дію засобу на невеликій ділянці тканини з внутрішнього боку, щоб переконатися, що він не пошкодить матеріал. Особливо обережно слід працювати з делікатними тканинами, такими як шовк чи шифон.

Як видалити плями

Видаліть надлишки лаку. Якщо лак ще вологий, головне — не терти пляму. Тертя може заштовхнути лак глибше у тканину, а це ускладнить його видалення. Замість цього скористайтеся тупим предметом, наприклад, візитною карткою чи складеним аркушем паперу, щоб обережно зняти надлишки лаку. Таким чином ви зможете видалити більшу частину плями, не пошкодивши тканину.

Якщо лак ще вологий, головне — не терти пляму. Тертя може заштовхнути лак глибше у тканину, а це ускладнить його видалення. Замість цього скористайтеся тупим предметом, наприклад, візитною карткою чи складеним аркушем паперу, щоб обережно зняти надлишки лаку. Таким чином ви зможете видалити більшу частину плями, не пошкодивши тканину. Використовуйте мило та воду . Після видалення основної частини плями обробіть залишки за допомогою господарського мила та води. Ватною паличкою, змоченою у мильному розчині, пройдіться по плямі від зовнішнього краю до центру. Регулярно замінюйте ватну паличку на чисту, щоб не розмазати лак. Поступово колір буде розчинятися, а пляма зникатиме.

. Після видалення основної частини плями обробіть залишки за допомогою господарського мила та води. Ватною паличкою, змоченою у мильному розчині, пройдіться по плямі від зовнішнього краю до центру. Регулярно замінюйте ватну паличку на чисту, щоб не розмазати лак. Поступово колір буде розчинятися, а пляма зникатиме. Ретельно промийте. Промийте оброблену ділянку теплою водою, пропускайте тонкий струмінь через пляму. Це дозволить вимити залишки мила та лаку, не поширюючи пляму на інші частини тканини.

Як використовувати рідину для зняття лаку

Якщо після обробки мильною водою залишилися сліди, варто застосувати рідину для зняття лаку. Але будьте обережні: спершу перевірте тканину на наявність ацетату. Ацетон може розчинити волокна ацетату, який іноді зустрічається у вінтажних тканинах.

Перевірте тканину. Нанесіть невелику кількість рідини для зняття лаку на непомітну ділянку тканини. Якщо поверхня залишилася неушкодженою, можна розпочинати видалення плями.

Обробіть пляму. Покладіть старий рушник під пляму, щоб рідина для зняття лаку не просочилася на інші частини одягу. Ватною паличкою, змоченою у рідині, акуратно протріть пляму. Міняйте тампон і рушник у міру їхнього забруднення. Коли пляма зникне, обробіть це місце водою з милом і промийте теплою водою.

Що робити із засохлими плямами від лаку

Якщо пляма вже встигла засохнути, це ще не означає, що все втрачено. Часто навіть засохлий лак можна видалити за допомогою рідини для зняття лаку та мила з водою. Можливо процедуру доведеться повторити кілька разів.

Увага: ніколи не кладіть одяг із засохлими плямами у сушильну машину, доки вони не будуть повністю видалені. Високі температури можуть закріпити пляму та зробити її практично неможливою для видалення.

Плями від лаку для нігтів — це не вирок для вашого одягу. Трохи терпіння, правильні засоби та дієві поради допоможуть вам повернути улюбленій речі її бездоганний вигляд. Головне — діяти обережно та не поспішати.

Ми також писали, як прибрати жирні плями з одягу.

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