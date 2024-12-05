Як вивести всі типи плям: від жиру, кави, вина та губної помади

Чи то випадкові плями від улюблених страв, чи то сліди від активного дня на природі, плями на одязі — це те, з чим стикається кожен з нас. Однак не всі плями однакові та кожен вид вимагає свого особливого підходу.

Від жирних слідів до кави, вина чи губної помади, видання Martha Stewart зібрало перевірені способи для видалення плям, які допоможуть повернути вашому одягу бездоганний вигляд.

Перший крок: розпізнайте пляму

Перед тим як починати чистку, важливо правильно визначити, з якою саме плямою ви маєте справу. Це дозволить підібрати найбільш ефективний засіб і уникнути пошкодження тканини.

Як зробити універсальний розчин для чищення

Більшість плям можна видалити за допомогою простого домашнього розчину. Його легко приготувати самостійно:

Змішайте 1 ст. л рідкого мила (без барвників і ароматизаторів) із 250 мл води. Налийте суміш у пляшку з розпилювачем і добре струсіть.

Зверніть увагу: якщо ви працюєте з делікатними тканинами, такими як шовк чи кашемір, уникайте використання ферментних миючих засобів.

Як видалити плями різного типу

Жир

Жирні плями можуть з’явитися будь-де. Для їхнього видалення:

Нанесіть на пляму сухий розчинник, наприклад, ацетон. Обробіть ізопропіловим спиртом і дайте висохнути. Розпиліть мильний розчин і замочіть у мийному засобі. Виперіть відповідно до рекомендацій на етикетці.

Білкові плями (кров, жовток)

Пролита кров чи випадковий слід від яйця можуть стати викликом. Зробіть наступне:

Розпиліть мильний розчин і залиште на кілька хвилин. Промийте пляму теплою водою. За необхідності використовуйте мийний засіб і виперіть одяг.

Фрукти та овочі

Натуральні барвники фруктів та овочів можуть лишати яскраві плями. Щоб їх позбутися:

Розпиліть мильний розчин, щоб видалити залишки цукру. Обробіть пляму оцтом, а потім перекисом водню. Додайте мийний засіб перед пранням.

Трава

Плями від трави знайомі кожній мамі. Щоб їх видалити:

Обробіть тканину сухим розчинником. Нанесіть ізопропіловий спирт і дайте висохнути. Використовуйте мийний засіб і виперіть.

Бруд

Звичайні брудні плями легко видалити:

Видаліть залишки бруду, струсіть чи зішкребіть. Замочіть у мильному розчині, потім додайте мийний засіб. Виперіть за інструкцією.

Червоне та біле вино

Плями від вина можуть зіпсувати будь-яке свято. Для видалення червоного вина:

Нанесіть мильний розчин і утрамбуйте щіткою. Промийте водою, обробіть оцтом і перекисом водню. Додайте ферментний засіб і виперіть.

Для білого вина:

Промийте пляму холодною водою. Збризніть мильним розчином, а потім додайте мийний засіб.

Кава та чай

Видалити плями від гарячих напоїв допоможуть:

Лимонний сік або оцет для нейтралізації кольору. Мильний розчин і ферментний засіб для обробки цукру та молока.

Шоколад

Розтоплений шоколад легко залишає сліди:

Обережно зішкребіть зайвий шоколад. Нанесіть мильний розчин, а потім ферментний засіб.

Губна помада

Нанесення макіяжу може залишити неприємні сліди на вашому одязі:

Видаліть зайву помаду ножем із тупим лезом. Обробіть пляму розчинником і спиртом. Використайте ферментний засіб і виперіть.

Соуси (гірчиця, кетчуп, вінегрет)

Для різних соусів підходять свої рішення:

Гірчиця: промийте оцтом і замочіть у мильному розчині. Кетчуп: обробіть оцтом і перекисом водню. Вінегрет: починайте як із жирною плямою, потім обробіть оцтом.

Чорнило

Якщо на одязі з’явилася пляма від ручки:

Використовуйте спирт для чорнила на масляній основі. Якщо чорнило водне, застосуйте мильний розчин.

Поради:

Завжди тестуйте нові засоби на малопомітній частині тканини.

Пляму краще видаляти одразу після її появи.

Читайте інструкції на етикетках, щоб уникнути пошкоджень одягу.

Ваша улюблена блузка чи плаття ще можуть стати ідеально чистими, адже завдяки правильним методам та простим інгредієнтам плями не матимуть шансів.

Ми також писали, як прибрати жирні плями з одягу.

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