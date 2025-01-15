Як визначити тип ґрунту та які рослини на ньому вирощувати

Доглянутий сад починається з розуміння того, який ґрунт у вашому дворі.

Залежно від місцевості, ви, ймовірно, маєте один із шести основних типів ґрунту: суглинок, глина, пісок, мул, крейда чи торф. Знання типу вашого ґрунту допоможе вибрати правильні рослини, створити пишний сад і уникнути проблем із доглядом. А якщо щось вас не влаштовує, завжди можна покращити ґрунт, використовуючи перевірені методи про які розповіло видання Martha Stewart.

Дізнайтеся все про свій ґрунт

Щоб визначити тип ґрунту, інколи достатньо звернутися до місцевих ресурсів. Більшість ґрунтів у певному регіоні схожі, можна скористатися такими джерелами:

місцеві садівничі клуби;

окружні сільськогосподарські організації;

факультети сільського господарства чи садівництва місцевих коледжів;

місцеві садівничі групи у Facebook.

Не забувайте про сусідів, адже досвід інших садівників у вашій місцевості може стати неоціненним ресурсом.

Як перевірити ґрунт

Існує два прості методи: тест осідання і тест на pH.

Тест на осідання

Візьміть чашку ґрунту та покладіть у велику скляну банку. Налийте води, добре струсіть і залиште на ніч. Наступного ранку перевірте стан води:

Замулені та глинисті ґрунти: каламутна вода.

Піщані ґрунти: чиста вода.

Торф'яні ґрунти: частинки плавають на поверхні.

Крейдяні ґрунти: сіра вода та пісок на дні.

Суглинисті ґрунти: чиста вода з дрібними частинками зверху.

Тест на pH ґрунту

Набір для тестування pH допоможе визначити кислотність. Це важливо, адже кожен тип ґрунту має специфічний рівень pH, який впливає на вибір рослин.

Типи ґрунтів

Глинистий ґрунт

Глинистий ґрунт містить щонайменше 25% глини та добре утримує поживні речовини. Однак він може бути ущільненим і важким для роботи. Щоб покращити його, культивуйте восени чи додайте рослинний компост.

Ознаки: липкий, добре тримається при стисканні.

Рослини:

Троянди

Картопля

Лілейники

Хости

Бузок

Піщаний ґрунт

Піщаний ґрунт швидко дренується та погано утримує поживні речовини. Додавання органічного матеріалу покращує його родючість.

Ознаки: не тримається разом, розсипається між пальцями.

Рослини:

Морква

Буряк

Сукуленти

Картопля

Мулистий ґрунт

Мулистий ґрунт добре утримує воду та поживні речовини, але схильний до ерозії. Додайте компост і мульчу для покращення.

Ознаки: мильний, гладкий на дотик.

Рослини:

Декоративні трави

Верби

Бульбові рослини

Суглинистий ґрунт

Це найкращий тип для садівництва. Він поєднує переваги глини, піску та мулу.

Ознаки: трохи тримається, але легко розсипається.

Рослини:

Більшість садових культур

Багаторічні квіти

Торф'яний ґрунт

Торф'яний ґрунт — рідкісний, але ідеальний. Він пористий та чудово утримує воду.

Ознаки: органічний матеріал із низьким pH.

Рослини:

Рододендрони

Камелії

Азалії

Крейдяний ґрунт

Лужний тип ґрунту, насичений вапном. Для покращення додавайте органічний матеріал.

Ознаки: піниться під час взаємодії з оцтом.

Рослини:

Спаржа

Гвоздики

Лаванда

Форзиція

Бузок

Як покращити ґрунт

Додавайте органіку. Усі типи ґрунту виграють від добре розкладеного компосту. Змініть pH. Додайте вапно для підвищення лужності чи сульфат алюмінію для зниження. Використовуйте зелений пісок. Це покращить глинисті та піщані ґрунти.

Не поспішайте змінювати ґрунт. Спершу оберіть рослини, які добре адаптуються до вашого типу ґрунту. Локальні види зазвичай найкраще підходять для довгострокового успіху.

Ми також писали про те, як позбутися цвілі на ґрунті у вазонах кімнатних рослин.

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