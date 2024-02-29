Як візуально збільшити кімнату за допомогою фарби: 9 порад від експертів

Ніколи не недооцінюйте силу фарби. Кольором можна досягти практично будь-якого ефекту: розширити простір або, навпаки, зменшити його, підняти стелю або відсунути стіну.

Існує безліч способів за допомогою фарби візуально зробити маленьку кімнату просторою.

Провідні фахівці з фарбування розповіли Woman&home, які прийоми можна використовувати для збільшення простору.

Просочення кольором

Як візуально збільшити кімнату за допомогою фарб / Фото: Credits

Просочення кольором – це остання тенденція в дизайні інтер'єру, яка передбачає насичення всієї кімнати одним кольором. Це включає меблі, а також фарбування стін, виробів з дерева і навіть стель в одній зв'язувальній палітрі, яка розтягує простір, змушуючи стіни здаватися нескінченними.

Під час просочення кольором використовується один відтінок або споріднені кольори у всьому – від плінтуса до стелі: на стінах, віконних рамах, дверях і радіаторах. Просочення кольором не лише створює сучасний монохромний вигляд, але і є простим способом створити ілюзію великих стін, завдяки чому кімната здається просторішою.

Якщо ви оберете цей метод, забудьте про білий плінтус як про еквівалент високих білих шкарпеток, які притягують погляд і роблять штанини короткими. У разі зі стінами цей ефект може зменшити висоту кімнати і, отже, зробити простір меншим. Тому плінтуси необхідно пофарбувати в той самий колір, що і стіни.

Світлі тони

Як візуально збільшити кімнату за допомогою фарб / Фото: Credits

У світлі, яскраві кольори зазвичай вважають за краще фарбувати невеликі чи незручні приміщення, оскільки світлі поверхні відбивають природне світло і, отже, створюють відчуття простору.

Найпростіший спосіб зробити кімнату більшою за допомогою невеликої кількості фарби – це використовувати світлі кольори, завдяки яким стіни здаватимуться далі, ніж вони є насправді.

Це м'які органічні зелені та небесно-блакитні відтінки. Пофарбуйте ними всі стіни, а меблі підберіть того ж кольору або ніжного кремового відтінку.

Двотоновий ефект

Як візуально збільшити кімнату за допомогою фарб / Фото: Credits

Змусьте очі думати, що кімната більша, ніж вона є насправді, пофарбувавши стіни двома кольорами. Це додасть висоти, створивши зміщене від центру розділення, яке створить вищу перспективу та змусить кімнату здаватися більшою на вигляд за допомогою фарби.

Кольорова смуга, намальована вздовж нижньої третини стін, у поєднанні з ніжним кремово-білим кольором зверху та на стелі допоможе зробити кімнату вищою і повітрянішою.

Для досягнення найкращих результатів розділіть кімнату на третини та пофарбуйте нижню насиченішим відтінком, ніж дві інші третини, які залишилися зверху, щоб зафіксувати погляд внизу і фактично розширити простір між підлогою і стелею.

Все, що вам знадобиться, щоб отримати чітку лінію між двома різними кольорами, – це рулон малярної стрічки і рівень, щоб переконатися в точності лінії.

Кольорова стеля

Для стель зазвичай використовують білу фарбу. Проте експерти рекомендують пошукати альтернативні кольори фарби для стелі.

Занурюючи інтер'єр в один колір і поєднуючи всі елементи у просторі, ви можете створити по-справжньому привабливий, цілісний простір, який обволікає.

Ви можете вибрати для стелі, наприклад, синій або небесно-блакитний відтінок, який створить відчуття безмежного неба і зробить простір менш обмеженим. Блакитна стеля матиме гарний вигляд у синьому інтер'єрі, але і в іншому кольорі концепція однаково працюватиме. Для зеленого інтер'єру підійде шавлієво-зелена або блідо-сіра стеля, оскільки ідея полягає в тому, щоб просто прибрати різкий контраст білого.

Кольорові меблі

Як візуально збільшити кімнату за допомогою фарб / Фото: Credits

Один з найефективніших способів організувати невеликий простір – забезпечити достатньо місця для зберігання речей. Щоб за допомогою фарби кімната здавалася більшою на вигляд, просто пофарбуйте шафи та стелажі в той самий колір, що й стіни. Це зробить кімнату просторішою, а також є одним із найкращих способів зробити невелику кімнату більшою. Якщо меблі зливатимуться з навколишнім середовищем, вони не матимуть надто громіздкий вигляд у невеликому просторі.

Контрастні деталі

Якщо у вашому інтер'єрі є такі деталі, як, наприклад, рейки для картин або ліпнина, вам варто простежити, щоб їхній колір не контрастував і таким чином не поділяв простір на зони. Виберіть м'якшу альтернативу яскраво-білому кольору, адже часто різкість білого може привернути небажану увагу. Так само, як яскраво-білі плінтуси можуть привернути небажану увагу, те саме може зробити й зона під стелею, тому м'якше поступове вицвітання кольору буде кращим.

Світла підлога

Як візуально збільшити кімнату за допомогою фарб / Фото: Credits

Фарбування підлоги у світлий відтінок допоможе створити відчуття простору, образно відсуваючи її від стелі та всіх чотирьох стін.

Добре відомо, що повністю біла кольорова гама є ідеальною для того, щоб зробити кімнату візуально більшою завдяки легкості та світловідбивним властивостям, а також додати в будь-якій кімнаті нотки спокійної розкоші. Якщо ви бажаєте використати білий колір, виберіть добре збалансований теплий білий колір, а не різкий яскравий білий із синім відтінком. Використовуйте його світліші та глибші версії на стінах, стелі та в оздобленні, щоб додати кімнаті глибину.

Металевий ефект

Як візуально збільшити кімнату за допомогою фарб / Фото: Credits

Металевий ефект означає, що поверхні стають відбивальними, а це може допомогти залучити світло в менший простір, миттєво пожвавлюючи його та роблячи яскравішим. Металеве оздоблення – ідеальний варіант для спальні, який додасть розкіш до інтер'єру.

Нанесення металевої фарби на плоску матову емульсію зробить колір яскравим і таким, який виділяється, а також додасть кімнаті глибину. Якщо ви почуваєтеся сміливими, фарбування стелі фарбою з металевим ефектом – це цікавий спосіб додати до кімнати щось особливе. Металева фарба також добре підійде в таких невеликих кімнатах, як гостьові туалети або вбиральні, щоб вони здавалися більшими.

Кольорові двері

Як візуально збільшити кімнату за допомогою фарб / Фото: Credits

Фарбування дверей у той самий колір, що і стін, є продовженням ідеї просочування кольором.

Фарбування дверей, як і фарбування інших акцентів, включно з віконними рамами та плінтусами, в той самий колір, що й стіни – це особливо ефективний спосіб зробити кімнату більшою.

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