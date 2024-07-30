Як власноруч зробити якісний каркас для вертикального вирощування овочів

Є безліч причин для вирощування овочів вертикально. Можливо, ви хочете максимізувати використання простору, вирощуючи більше їжі на меншій площі або зменшити ризик захворювань, що передаються через ґрунт. Або, можливо, ви прагнете додати декоративний елемент до вашого саду, тераси чи внутрішнього дворика. Садівник Joshua Meekins показав своїм підписникам як зробити якісний каркас для ваших рослин, заощадивши кошти та місце в саду.

Вбийте в землю стовпчики та протягніть між ними мотузку. Матеріали обирайте залежно від овочів, що будуть на ньому вирощуватися та навантаження, яке вони будуть спричиняти на вашу систему вертикального вирощування.

Стовпчики можуть бути дерев’яні чи металеві. Дехто вважає, що замість мотузки краще використовувати лозу чи спеціальну волосінь. Під час росту рослини просто допомагайте їм триматися і рости по вертикальній конструкції, щоб вона не виходила за її межі.

Причини для створення вертикальних грядок:

Економія місця. Ви можете розраховувати на більший урожай, якщо вирощувати виноградні види овочів.

Зменшення шкоди від хвороб і комах. Покращується циркуляція повітря навколо рослин, а також коли ви прибираєте листя з землі, ви рятуєте рослини від хвороб, що передаються через ґрунт.

Легке збирання врожаю. Не потрібно нахилятися, щоб збирати врожай квасолі та огірків.

Маєте чисті прямі плоди. При вирощуванні гарбузів, кабачків та огірків, плоди ростуть рівними та не забризкані брудом.

Рослини, яким ідеально підходить вертикальне вирощування:

Горох;

Помідори;

Люфа;

Диня;

Томатільйо (рід фізаліс родини пасльонових);

Довга квасоля;

Шпинат;

Огірки;

Мелотрія

Рослини можуть підійматися різними способами – за допомогою вусиків, зв’язування або використання опор. Для квасолі, яка обвивається навколо стовпів, ідеально підходять бамбукові каркаси. Огірки, які плетуться за допомогою вусиків, добре ростуть на решітці з дротяної сітки або на міцних дерев’яних стовпах зі шпагатом. Незалежно від типу каркаса, його слід встановити до посадки насіння або розсади. Встановлення решітки після, може призвести до пошкодження рослин і затримки збору врожаю.

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