Як вони це роблять: п'ять секретів людей, у яких вдома завжди чистота та лад

Деяким людям якимось чином вдається завжди утримувати свій будинок у чистоті та ладу. До них можна прийти будь-коли, не побоюючись застати житло у безладі.

Деякі люди від природи охайні, вони дбають про свій будинок і стежать за тим, щоб усе залишалося чистим та охайним. Але це не означає, що їхнім звичкам та прийомам не можна навчитися.

Експерт поділився з читачами Еxpress.co.uk п'ятьма корисними навичками, які гарантують вам будинок, що завжди матиме чистий вигляд.

У кожного з нас серед знайомих є хтось, хто має вдома завжди ідеальну чистоту. Їхні будинки завжди сяють чистотою, прибрані та організовані, в той час як ваш постійно потребує прибирання. Здається, що в цьому є якась магія, але насправді вони просто знають кілька прийомів, які допомагають їм підтримувати свій будинок завжди у найкращому вигляді з мінімальними зусиллями.

Вони знають різницю між акуратністю та чистотою

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Будинок може бути чистим, якщо поверхні і підлога вимиті, а меблі та килими пропилососені, але якщо на неприбраному ліжку лежить одяг, а на підлозі іграшки і всюди купи книг і паперів, цей будинок не буде чистим, тому що він неохайний.

Навіть в ідеально очищеному будинку ви не почуватиметеся затишно, якщо речі в ньому не на своїх місцях. Але, якщо все складено акуратно, житло матиме акуратний вигляд, навіть якщо під ліжком лежатиме пил.

Вони зробили лад своєю повсякденною звичкою

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Підтримка домашнього ладу потребує постійної пильності та уваги до деталей. Варто розробити процедури наведення порядку для кожного окремого приміщення.

Якщо щовечора поправляти дивані подушки, складати пледи, просити дітей класти іграшки назад у ящик для іграшок, розвішувати одяг наприкінці кожного дня і правильно складати білизну — будинок завжди матиме прибраний вигляд.

Вони прибирають на ходу

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Чистота та лад підтримуються щоденними дрібними справами, хай і не дуже трудомісткими, але регулярними. Саме вони позбавлять вас щотижневих "великих прибирань", що вимагають значних зусиль та часу. У списку дрібних справ у вас завжди має бути:

миття посуду одразу після трапези;

щоденне протирання поверхонь;

упаковання речей.

Вони збирають менше речей

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Дивно, як швидко в будинку може накопичуватися мотлох, який створює відчуття, що на цій житлоплощі, крім вашої родини, живе ще 10 людей.

Намагайтеся уникнути цього, не накопичуючи непотрібні предмети – переконайтеся, що ви не зберігаєте нічого, що не є предметом першої необхідності або не використовується регулярно.

Вони мають скриньку для сміття

Деякі можуть не схвалити тактику очищення, але немає жодних сумнівів у тому, що вона дуже ефективна.

Завжди можна викинути в шухляду речі, які майже не використовуються, але, можливо, ще знадобляться.

Час від часу очищуйте цю скриньку, домовтеся з домочадцями, що якщо річ, наприклад, не знадобилася нікому протягом двох місяців, вона підлягає утилізації.

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