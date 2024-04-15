Як врятувати гортензії від слимаків: садівники поділилися корисним лайфгаком

Слимаки становлять загрозу для більшості рослин у саду, і гортензії не є винятком. На щастя, є спосіб відлякати їх та одночасно стимулювати цвітіння.

Слимаки люблять харчуватися старим матеріалом та організмами, що розкладаються, але якщо цього немає, вони з'їдять практично будь-яку рослину.

Слимаки можуть стати справжньою проблемою за прохолодних і вологих умов. Вони ненаситні і за ніч можуть зжерти цілу грядку саджанців або позбавити листя дорослу рослину.

Вони також швидко розмножуються і можуть давати до трьох поколінь на рік. Кожен із них здатен виробляти 400 яєць на рік.

Як позбутися слимаків / Фото: Credits

Еxpress.co.uk підсумував думки досвідчених садівників та описав найдієвіший спосіб позбутися слимаків.

Щоб позбутися слимаків, досвідчені садівники рекомендують використовувати яєчну шкаралупу як стримуальний засіб. На їхню думку, вам потрібно створити бар'єр, щоб стримати їх, і яєчна шкаралупа змінює правила гри. Слимаки не повзатимуть шкаралупою. Її гострі краї допомагають відлякувати слимаків.

Яєчна шкаралупа / Фото: Credits

Щоб створити захисний бар'єр для гортензій, розбийте яйце і спробуйте видалити внутрішню оболонку. Потім розсипте яєчну шкаралупу довкола ваших гортензій. Проте майте на увазі, що під дощем шкаралупа швидко втрачає свою ефективність.

Яєчна шкаралупа не лише відлякує від слимаків, а й дає рослині необхідну порцію кальцію. Він допомагає зміцнити клітинні стінки, гарантуючи, що гортензії залишаться міцними та здоровими.

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