Як врятувати лаванду від морозів: простий лайфгак від експертки з садівництва

Чи буде морозна зима – сказати зараз складно, всі прогнози можуть бути помилковими. Крім того, для рослин іноді набагато страшнішим є похолодання після відлиги, ніж тривала морозна погода.

Якщо ви вирощуєте на ділянці лаванду, навіть досить морозостійкі англійські та французькі гібридні сорти, ви завжди ризикуєте втратити її морозною зимою або напровесні, якщо після теплої погоди стануться різкі заморозки.

Експертка із садівництва Айріс Кінг поділилася дуже простим лайфгаком, який точно допоможе вам зберегти кущі лаванди цієї зими.

Айріс вважає, що для того, аби лаванда точно перезимувала, її потрібно викопати та перенести до приміщення на весь холодний період.

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Експертка продемонструвала, як безпечно викопати кущі лаванди пізньої осені. За допомогою гострої лопатки Айріс зробила великий квадратний контур навколо основи рослини і викопала її з грядки, щоб пересадити до пластикового горщика – його тимчасового "житла".

Потім садівниця помістила горщик під лампу для рослин.

Через три місяці Айріс розповіла своїм підписникам про приголомшливий прогрес своєї рослини. Рослина мала чудовий вигляд і навіть цвіла.

Але навіть кущ, що розрісся за зиму, пересадити знову на клумбу дуже просто.

Викопайте велику яму на ділянці та використовуйте садові вила, щоб акуратно розпушити ґрунт.

Акуратно постукайте по горщику, дістаньте рослину, і розправте коріння, щоб стимулювати його подальше зростання в землі.

Помістіть коріння у ґрунт і нещільно утрамбуйте землю навколо основи рослини.

У міру потепління регулярно, але не надто часто поливайте лаванду – не частіше одного або двох разів на тиждень.

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