Як врятувати светр, який "сів": кілька важливих рекомендацій щодо догляду за трикотажем

Холодної пори року ми часто віддаємо перевагу трикотажним речам. Вони дарують нам відчуття тепла й комфорту. Але не всі вміють правильно за ними доглядати.

Щоб улюблені светри та кардиган не втрачали форму і колір багато років, під час носіння, прання і навіть зберігання треба дотримуватися кількох важливих правил.

Популярна експертка із прибирання та прання Лінсі "Королева чистоти" розповіла Еxpress.co.uk, як краще доглядати за вашим трикотажем.

Як часто потрібно прати трикотажний одяг

Насамперед, на думку Лінсі, важливо знати, що трикотажні вироби найкраще прати після кожних двох-трьох одягань. Експертка вважає, що вдягати трикотажний виріб більше трьох разів, перш ніж покласти його до пральної машини, трохи ризиковано. На одязі може залишатися безліч мікробів і бактерій, особливо якщо ви носили його поза домом.

Як прати трикотаж

Під час прання трикотажних виробів варто враховувати певні фактори, зокрема те, з чим не можна прати трикотаж. Його не можна прати разом з одягом, який може призвести до пошкодження трикотажу, наприклад, не варто класти до пральної машини улюблений светр і речі з блискавками або бюстгальтери із застібками-гачками.

Крім того, треба використовувати пральний засіб, призначений для трикотажу, і переконатися, що ви використовуєте режим делікатного прання або режим для трикотажу в машинці.

Завжди перевіряйте етикетку із правилами щодо догляду, на ній може бути написано, що ваш спеціальний трикотаж придатний лише для ручного прання або сухого чищення у хімчистці.

Також Лінсі рекомендує дотримуватися таких правил:

періть речі навиворіт;

використовуйте кондиціонер для тканини;

не періть за високої температури;

додайте морську сіль під час прання.

Що робити, якщо трикотаж "сів" під час прання

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Лінсі поділилася простим лайфгаком. Якщо у вас трапилося лихо з трикотажем і він "сів", цей зручний прийом може допомогти оживити ваші речі. Вам просто потрібно буде замочити трикотаж у холодній воді з додаванням невеликої кількості кондиціонера для тканини. Залиште на ніч, а вранці відтисніть і спробуйте повернути форму. Сушити вовняний светр краще в розкладеному стані на плоскій поверхні, застеленій рушником.

Як правильно зберігати трикотаж

Лінсі сказала, що не варто вішати трикотажні вироби на вішак, оскільки вони втратять свою форму. Натомість вам необхідно скласти в'язані джемпери, щоб виріз горловини не став мішкуватим.

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