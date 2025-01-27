Як за один день прибрати весь дім: корисні поради та погодинний графік

Одне з найскладніших завдань у прибиранні дому — це знайти для цього час. Ретельне очищення кожної кімнати може зайняти багато годин, особливо якщо ви намагаєтеся впоратися з кількома приміщеннями одночасно. Але що, як ми скажемо, що це можливо зробити всього лише за один день.

Головне — правильно спланувати свої дії та дотримуватися розкладу. Видання Martha Stewart поділилося корисними порадами та погодинним графіком, які допоможуть вам упоратися з цим завданням.

Початок роботи

Перш ніж розпочати прибирання, знайдіть час для організації простору: позбавтеся від зайвих речей та впорядкуйте те, що залишаєте. Це спростить процес прибирання. Зберіть усі необхідні засоби для чищення заздалегідь, щоб не витрачати час на їхні пошуки.

Що знадобиться:

Універсальний засіб для чищення

Харчова сода

Пральний порошок

Очищувач скла

Спирт

Засіб для чищення стільниць

Вода

Оцет

Щітка з м’якою щетиною

Гумові рукавички

Швабра

Відро

Пилотяг

Мітла

Серветки з мікрофібри

Рекомендується планувати прибирання зверху вниз, починати з верхніх поверхів і поступово переходити до нижніх. Цей підхід запобігає осіданню бруду на вже очищених ділянках.

Розклад прибирання

9:00 — Ванна кімната

Видаліть усі туалетні приналежності та декор і зробіть чисте робоче місце. Помістіть килимки, рушники для рук і шторку для душу у пральну машину (якщо їх можна прати). Очистіть освітлювальні прилади від пилу універсальним засобом або сумішшю води та оцту. Почистіть раковину, ванну та унітаз універсальним очисником і щіткою з м’якою щетиною. Промийте гарячою водою. Почистіть дзеркала засобом для чищення скла. Пропилотяжте та вимийте підлогу гарячою водою з універсальним мийним засобом. Поверніть чисті рушники, килимки та шторку на місце.

10:00 — Спальня

Витріть пил зі стельових вентиляторів, верхівок дверних рам і вікон. Протріть комод, тумбочки та інші поверхні. Зніміть постільну білизну та виперіть її. Посипте матрац харчовою содою, пропилотяжте та переверніть для повторного очищення. Протріть вікна та дзеркала засобом для скла. Пропилотяжте та вимийте підлогу. Покладіть чисту постільну білизну на ліжко. Не забудьте приділити увагу загальним приміщенням: коридорам, сходам, плінтусам і дверним ручкам.

12:00 — Кухня

Покладіть кухонні рушники та доріжки у пральну машину. Спорожніть шафи та ящики, відкладіть предмети у безпечне місце. Протріть шафи, стільниці та ящики, рухаючись зверху вниз. Очистіть внутрішню та зовнішню частину техніки: плиту, духовку, мікрохвильовку, холодильник. Освіжіть посудомийну машину, запустіть її порожньою з харчовою содою. Почистіть раковину гарячою водою та содою. Пропилотяжте та вимийте підлогу. Поверніть чисті рушники та доріжки на кухню.

14:00 — Їдальня

Видаліть пил зі стельових вентиляторів і рам. Протріть обідній стіл та інші поверхні. Очистіть вікна та підвіконня. Пропилотяжте та вимийте підлогу.

15:00 — Вітальня

Видаліть пил зі стельових вентиляторів, рам, меблів і декору. Протріть вікна, дзеркала та електроніку мікрофіброю. Зніміть чохли з меблів і виперіть їх. Пропилотяжте під меблями, між подушками. Вимийте підлогу гарячою водою.

Огляньте кожну кімнату, щоб переконатися, що все на своїх місцях і нічого не пропущено. Винесіть сміття, очистіть пилотяг і приберіть очисні засоби. Якщо ви будете робити прибирання за цим графіком, ви зможете зробити ваш дім чистим і затишним лише за один день.

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