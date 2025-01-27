Як за один день прибрати весь дім: корисні поради та погодинний графік

Одне з найскладніших завдань у прибиранні дому — це знайти для цього час. Ретельне очищення кожної кімнати може зайняти багато годин, особливо якщо ви намагаєтеся впоратися з кількома приміщеннями одночасно. Але що, як ми скажемо, що це можливо зробити всього лише за один день.
Головне — правильно спланувати свої дії та дотримуватися розкладу. Видання Martha Stewart поділилося корисними порадами та погодинним графіком, які допоможуть вам упоратися з цим завданням.
Початок роботи
Перш ніж розпочати прибирання, знайдіть час для організації простору: позбавтеся від зайвих речей та впорядкуйте те, що залишаєте. Це спростить процес прибирання. Зберіть усі необхідні засоби для чищення заздалегідь, щоб не витрачати час на їхні пошуки.
Що знадобиться:
- Універсальний засіб для чищення
- Харчова сода
- Пральний порошок
- Очищувач скла
- Спирт
- Засіб для чищення стільниць
- Вода
- Оцет
- Щітка з м’якою щетиною
- Гумові рукавички
- Швабра
- Відро
- Пилотяг
- Мітла
- Серветки з мікрофібри
Рекомендується планувати прибирання зверху вниз, починати з верхніх поверхів і поступово переходити до нижніх. Цей підхід запобігає осіданню бруду на вже очищених ділянках.
Розклад прибирання
9:00 — Ванна кімната
- Видаліть усі туалетні приналежності та декор і зробіть чисте робоче місце.
- Помістіть килимки, рушники для рук і шторку для душу у пральну машину (якщо їх можна прати).
- Очистіть освітлювальні прилади від пилу універсальним засобом або сумішшю води та оцту.
- Почистіть раковину, ванну та унітаз універсальним очисником і щіткою з м’якою щетиною. Промийте гарячою водою.
- Почистіть дзеркала засобом для чищення скла.
- Пропилотяжте та вимийте підлогу гарячою водою з універсальним мийним засобом.
- Поверніть чисті рушники, килимки та шторку на місце.
10:00 — Спальня
- Витріть пил зі стельових вентиляторів, верхівок дверних рам і вікон.
- Протріть комод, тумбочки та інші поверхні.
- Зніміть постільну білизну та виперіть її.
- Посипте матрац харчовою содою, пропилотяжте та переверніть для повторного очищення.
- Протріть вікна та дзеркала засобом для скла.
- Пропилотяжте та вимийте підлогу.
- Покладіть чисту постільну білизну на ліжко.
- Не забудьте приділити увагу загальним приміщенням: коридорам, сходам, плінтусам і дверним ручкам.
12:00 — Кухня
- Покладіть кухонні рушники та доріжки у пральну машину.
- Спорожніть шафи та ящики, відкладіть предмети у безпечне місце.
- Протріть шафи, стільниці та ящики, рухаючись зверху вниз.
- Очистіть внутрішню та зовнішню частину техніки: плиту, духовку, мікрохвильовку, холодильник.
- Освіжіть посудомийну машину, запустіть її порожньою з харчовою содою.
- Почистіть раковину гарячою водою та содою.
- Пропилотяжте та вимийте підлогу.
- Поверніть чисті рушники та доріжки на кухню.
14:00 — Їдальня
- Видаліть пил зі стельових вентиляторів і рам.
- Протріть обідній стіл та інші поверхні.
- Очистіть вікна та підвіконня.
- Пропилотяжте та вимийте підлогу.
15:00 — Вітальня
- Видаліть пил зі стельових вентиляторів, рам, меблів і декору.
- Протріть вікна, дзеркала та електроніку мікрофіброю.
- Зніміть чохли з меблів і виперіть їх.
- Пропилотяжте під меблями, між подушками.
- Вимийте підлогу гарячою водою.
Огляньте кожну кімнату, щоб переконатися, що все на своїх місцях і нічого не пропущено. Винесіть сміття, очистіть пилотяг і приберіть очисні засоби. Якщо ви будете робити прибирання за цим графіком, ви зможете зробити ваш дім чистим і затишним лише за один день.
Ми також писали про те, як зробити домашній засіб для прибирання пилу в оселі.
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