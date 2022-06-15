Як захистити домашнього улюбленця від кліщів

В теплу пору року активність кліщів зростає, тому дуже важливо вберегти чотирилапих від цих паразитів, а як це зробити розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Іксодові кліщі дуже небезпечні, оскільки вони переносять бабезіоз, ерлізіоз, бореліоз, анаплазмоз. Необхідно цілий рік обробляти як собак, так і кішок, навіть якщо улюбленець не виходить на вулицю. Обробити пухнастика набагато простіше, ніж лікувати ці важкі захворювання.

Способи захисту є різноманітними, все залежить від зручності застосування та способу життя тварини:

Краплі на холку

Існують карплі з репелентним ефектом, за якого кліщі гинуть, не кусаючи тварину. Також є краплі з акарицидною дією, за якої кліщі гинуть під час укусу. Краплі діють 21-28 днів, після чого необхідно знову повторювати оброблення

Адвокат

Адвантікс

Бравекто

Стронгхолд

Фронтлайн

Вектра 3D

Таблетки

У таблеток лише акарицидна дія потягом 28-90 днів

Адвантейдж

Сімпаріка

Бравекто

Нексгард

НексгарД Спектра

Нашийники

Нашийники починають діяти через 24 години після надягання на улюбленця. Термін дії - від 1 до 3 місяців

Больфо

Форесто

Кілтікс

Перед обробленням обов‘язково прочитайте інструкцію, оскільки дозування препарату розраховується за вагою тварини. Проконсультуйтеся з ветеринаром про вибір препарату.

Препарат для собак не можна використовувати для котів, оскільки це може призвести до летального наслідку.

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