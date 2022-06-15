Як захистити домашнього улюбленця від кліщів

В теплу пору року активність кліщів зростає, тому дуже важливо вберегти чотирилапих від цих паразитів, а як це зробити розповіла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
Іксодові кліщі дуже небезпечні, оскільки вони переносять бабезіоз, ерлізіоз, бореліоз, анаплазмоз. Необхідно цілий рік обробляти як собак, так і кішок, навіть якщо улюбленець не виходить на вулицю. Обробити пухнастика набагато простіше, ніж лікувати ці важкі захворювання.
Способи захисту є різноманітними, все залежить від зручності застосування та способу життя тварини:
Краплі на холку
Існують карплі з репелентним ефектом, за якого кліщі гинуть, не кусаючи тварину. Також є краплі з акарицидною дією, за якої кліщі гинуть під час укусу. Краплі діють 21-28 днів, після чого необхідно знову повторювати оброблення
- Адвокат
- Адвантікс
- Бравекто
- Стронгхолд
- Фронтлайн
- Вектра 3D
Таблетки
У таблеток лише акарицидна дія потягом 28-90 днів
- Адвантейдж
- Сімпаріка
- Бравекто
- Нексгард
- НексгарД Спектра
Нашийники
Нашийники починають діяти через 24 години після надягання на улюбленця. Термін дії - від 1 до 3 місяців
- Больфо
- Форесто
- Кілтікс
Перед обробленням обов‘язково прочитайте інструкцію, оскільки дозування препарату розраховується за вагою тварини. Проконсультуйтеся з ветеринаром про вибір препарату.
Препарат для собак не можна використовувати для котів, оскільки це може призвести до летального наслідку.
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