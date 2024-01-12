Як захистити одяг від тонального крему: простий та дієвий лайфгак

У холодну пору року косметологи рекомендують користуватися тональним кремом, щоб захистити шкіру від вітру та морозу. Але що робити з плямами, що залишаються від нього на одязі.

Плями від тонального крему псують не лише одяг, а й настрій. Дуже неприємно прийти на зустріч або на вечерю з друзями у светрі або худі, забрудненим тональним кремом. Вигляд це має дуже неохайний і може спричинити додаткові труднощі при пранні.

Тож чи варто скористатися дуже простим і дотепним лайфхаком, який продемонструвала блогерка Гейзел Вудкс у своєму TikTok.

Просто побризкайте комір свого одягу лаком для волосся і можете забути про плями тонального крему.

Цікаво, що в коментарях рекомендують робити так само з манжетами блузи, якщо ви хочете одягнути її більше одного разу між праннями.

@hazelwoodx How to stop makeup transferring onto your collar! Just use hairspray eek how did I not know this??! Life changing hack x ♬ оригінальний звук — Hazel Maria Wood

Читайте також: