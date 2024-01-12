Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як захистити одяг від тонального крему: простий та дієвий лайфгак

Дата публікації
Перегляди
424
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Як захистити одяг від тонального крему: простий та дієвий лайфгак

Як захистити одяг від тонального крему / Фото: Credits

У холодну пору року косметологи рекомендують користуватися тональним кремом, щоб захистити шкіру від вітру та морозу. Але що робити з плямами, що залишаються від нього на одязі.

Плями від тонального крему псують не лише одяг, а й настрій. Дуже неприємно прийти на зустріч або на вечерю з друзями у светрі або худі, забрудненим тональним кремом. Вигляд це має дуже неохайний і може спричинити додаткові труднощі при пранні.

Тож чи варто скористатися дуже простим і дотепним лайфхаком, який продемонструвала блогерка Гейзел Вудкс у своєму TikTok.

Просто побризкайте комір свого одягу лаком для волосся і можете забути про плями тонального крему.

Цікаво, що в коментарях рекомендують робити так само з манжетами блузи, якщо ви хочете одягнути її більше одного разу між праннями.

@hazelwoodx

How to stop makeup transferring onto your collar! Just use hairspray eek how did I not know this??! Life changing hack x

♬ оригінальний звук — Hazel Maria Wood

Читайте також:

Яким був Віталій Білоножко? Історія легенди української естради – ЖВЛ представляє

Яким був Віталій Білоножко? Історія легенди української естради – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація