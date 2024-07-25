Як захистити помідори від фітофторозу: рекомендації знаменитого британського садівника

Іноді прості поради можуть бути дуже ефективними. Особливо якщо їх надає досвідчений фахівець, який виростив не один урожай.

Вирощування власних фруктів та овочів дає нам не тільки смачніші та свіжіші продукти, але також стає приємним хобі, якщо ви любите проводити час на свіжому повітрі.

Однак хобі може виявитися не таким приємним, якщо ви зіткнетеся зі шкідниками та хворобами своїх сільськогосподарських культур.

Фітофтороз — це поширене захворювання рослин, викликане грибковим організмом, яке швидко поширюється в теплу і вологу погоду, спричиняючи руйнування і гниття.

Це особливо смертельно для помідорів та картоплі, які можуть залишитися гнилими, зморщеними та неїстівними.

Знаменитий садівник Монті Дон поділився з Еxpress.co.uk порадами щодо запобігання фітофторозу на рослинах томатів.

Симптоми фітофторозу

Фітофтороз / Фото: Credits

Водяниста гниль листя, що швидко поширюється, яке незабаром опадає, зморщується і стає коричневим.

Краї ураженого листа можуть мати світло-зелений вигляд, а на нижньому боці листя можна побачити дрібні білі "грибкові" нарости.

На черешках листя та стеблах також можуть розвиватися коричневі ураження, до того ж білий наліт іноді видно у вологих або дуже вологих умовах. Ці ураження можуть призвести до руйнування та загибелі листя, стебел або навіть усієї рослини.

На зелених плодах можуть з'явитися просочені водою плями, які стають коричневими, тоді як зріліші плоди швидко псуються.

Профілактика фітофторозу

Монті Дон радить переконатися, що ваші рослини томатів надійно закріплені, щоб вони могли успішно зростати.

Також не варто садити помідори на свіжому повітрі до червня.

Підв'язуйте помідори м'якою мотузкою і прищипуйте бічні пагони і поливайте їх.

Монті Дон не підгодовує томати, що вирощуються на відкритому повітрі, оскільки вважає, що його ґрунт досить багатий, і безпосередньо перед садінням він їх удобрив компостом.

Як боротися з фітофторозом

Якщо вас турбує фітофтороз, Монті Дон рекомендує обрізати нижнє листя рослин у міру його зростання.

Від кінця липня ризик виникнення фітофторозу зростає, що залежить від поєднання високої вологості та теплих днів та ночей.

Найкращий захист для помідорів на відкритому повітрі — це гарна вентиляція і видалення нижнього листя в міру розвитку плодів, а також максимальна дія сонця на помідори, що дозрівають.

Королівське садівництво також радить зривати листя з рослини томатів, якщо ви помітили фітофтороз, хоча зазначає, що це не вирішить проблему повністю. Збирання листя, коли уражена лише певна його кількість, може трохи сповільнити розвиток хвороби, але не викорінить проблему.

На черешках листя і стеблах також можуть розвиватися коричневі ураження, до того ж білий наліт іноді видно у вологих або дуже вологих умовах. Ці ураження можуть призвести до руйнування та загибелі листя, стебел або навіть усієї рослини.

На зелених плодах можуть з'явитися просочені водою плями, які стають коричневими, тоді як зріліші плоди швидко псуються.

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