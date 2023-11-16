Як захистити свій сад від морозів: 9 важливих порад

За відсутності снігу заморозки можуть спричинити низку проблем для садівників. Від морозу можуть загинути рослини, постраждати газони та сповільнитись зростання деяких чагарників.

Боротьба з морозом — це щорічна битва, з якою стикається кожен садівник, і хоча деякі збитки майже неминучі, є кілька простих методів, які ви можете використовувати, щоб значно зменшити шкоду, яку завдає мороз вашому саду.

Мороз не повинен звести нанівець всю важку роботу, яку ви проробили протягом теплого сезону у своєму саду, і, витративши деякий час на правильну підготовку відкритого простору до холодів, ви зможете підготуватися до будь-яких примх погоди. Експерт із садівництва розповів Еxpress.co.uk, як врятувати садок від морозів.

Мульчуйте та захищайте ніжні рослини

Садівникам необхідно покрити основу теплолюбних рослин товстим шаром органічної мульчі, наприклад, листям або соломою, щоб захистити їх від морозу. Мульчування збереже температуру ґрунту та допоможе захистити коріння від будь-якої шкоди. Для додаткового захисту садівники можуть обернути рослини старою постільною білизною або агроволокном.

Обріжте зайве

В цьому випадку йдеться про санітарне обрізування. Перед першими заморозками садівникам слід обрізати свій сад, щоб знизити ймовірність виникнення хвороб та ушкоджень. Позбавтеся хворих або мертвих гілок і стебел, щоб покращити циркуляцію повітря та уникнути скупчення вологи.

Поливання та зволоження

Перед першими заморозками переконайтеся, що рослини одержують достатньо води. За день або два до очікуваних морозів рясно полийте ґрунт, оскільки вологий ґрунт утримує тепло краще, ніж сухий.

Як захистити свій сад від морозів / Фото: Credits

Перенесіть рослини у горщиках до будинку

Горщикові рослини більш сприйнятливі до пошкодження морозом, тому садівникам необхідно занести їх до приміщення чи поставити до критого приміщення, наприклад, до сараю чи гаража. Горшкові рослини слід згрупувати і накрити ковдрами або пухирчастою плівкою, щоб забезпечити додаткову ізоляцію, якщо їх не можна перенести в приміщення.

Обмотайте стовбури дерев

Морозні перелами можуть виникнути у молодих дерев із тонкою корою. Щоб цього уникнути, оберніть ствол мішковиною або дерев'яною плівкою. Таким чином, ви захистите дерево від потенційно шкідливих надмірних перепадів температури.

Ізолюйте контейнери

Садівники можуть використовувати пухирчасту плівку або спеціальні покриття для контейнерів, щоб ізолювати рослини у величезних вуличних контейнерах, які є надто важкими для переміщення до іншого місця. Ізолюючи горщики, ви знижуєте ймовірність коливань температури, які можуть завдати шкоди корінню рослини.

Перевірте наявність шкідників

Перед настанням зими перевірте свої рослини на наявність таких шкідників, як попелиця, павутинний кліщ та щитівки, оскільки ці шкідники здатні послаблювати рослини та підвищувати їх вразливість до морозів. Щоб зберегти здоров'я рослини, обов'язково обробляйте заражені рослини за необхідності.

Подбайте про інвентар

Зараз саме час правильно чистити та зберігати садовий інвентар до перших заморозків. Протріть інструменти та нанесіть тонкий шар масла, щоб захистити їх від іржі. Зберігайте їх у сухому, захищеному місці, щоб подовжити термін служби та ефективність.

Підготуйте газон

Доглянутий газон стійкіший до морозів. За останнього скошування трави перед зимою встановіть ніж у мінімальне положення. Це допоможе запобігти хворобам і знизити ризик появи плісняви та гнилі, які можуть розвинутися в холодних та вологих умовах. Крім того, не ходіть замерзлою травою, оскільки це може призвести до пошкодження.

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