Як захистити трави в саду у зимовий період

Зима може бути суворим випробуванням для трав: недостатнє сонячне світло сповільнює ріст, а мороз завдає шкоди корінню та стеблам, тож ваш трав’яний сад потребує особливого догляду в холодну пору року.

Видання Martha Stewart поділилося корисними рекомендаціями, які допоможуть зберегти ваші рослини здоровими до нового сезону. Адже ніхто не хоче, щоб місяці роботи пропали даремно через заморозки.

Розумійтеся на травах, які вирощуєте

Багаторічні трави, такі як шавлія, розмарин, чебрець чи орегано, часто витримують невеликий мороз і навіть сніг. Їх можна збирати аж до пізньої осені, а інколи — навіть узимку. Якщо восени ваші багаторічні трави мають ще досить пишне зростання, зберіть урожай великими пучками. Їх можна висушити, покришити та зберігати в банках для спецій. А для любителів експериментів — змішати кілька видів трав і створити власні спеції.

Однорічні трави, такі як кінза, краще залишити для дозрівання насіння. Його можна використовувати для пересадження навесні чи як приправу (коріандр).

Мульчування

Якщо у вашій області вирощування трава є багаторічною, вона зазвичай не потребує надмірного захисту. Але шар мульчі, наприклад, соломи, сухого листя чи компосту — стане додатковим плюсом. Мульча регулює температуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами, коли вона поступово розкладається.

В областях із великими заморозками використовуйте органічну чорну чи коричневу мульчу з деревної тріски. Вона не лише захистить коріння, але й допоможе утримувати тепло від сонця. Для забезпечення повітрообміну обирайте грубіші сорти компосту.

Захисні покриття

Для захисту трав взимку можна використовувати морозні ковдри — синтетичні тканини, які утримують тепло та захищають від вітру. Вони дозволяють рослинам отримувати достатньо світла, води та повітря.

Обирайте покриття залежно від умов:

Легке покриття забезпечує максимальне проникнення світла та мінімальний захист від холоду.

Важке покриття підходить для морозних умов і захищає від температур до -4…-8°C.

Перенесення трав у приміщення

Чутливі до морозів трави, такі як базилік, петрушка чи кінза, потрібно перемістити у приміщення. Виберіть місце з достатнім сонячним світлом. Якщо у вас теплиця, подовжте денне освітлення за допомогою ламп. Використовуйте таймери, щоб підтримувати 18-годинний цикл освітлення для стимуляції вегетативного росту.

Обрізання трав

Багаторічні трави, як-от орегано, чебрець і меліса, рекомендується зрізати на висоту 10-15 см над землею після перших заморозків. Це допоможе їм зміцніти до нового сезону.

Інші багаторічні трави, такі як от лаванда, обрізають обережніше, не торкаючись здерев’янілих частин стебел. Для м’яти краще залишити частину відмерлих пагонів до весни, щоб їх можна було обрізати пізніше.

Не перестарайтеся з добривами

Осінь і зима — не час для активного удобрення трав. Воно може стимулювати ріст рослин, що збільшить ризик їхньої загибелі від морозів. Натомість займіться підготовкою ґрунту: проаналізуйте його склад, збалансуйте мікро- та макроелементи, рівень pH. Це забезпечить успішний старт рослин навесні.

Покривні культури для ґрунту

Щоб захистити ґрунт вашого саду взимку, розгляньте варіант вирощування покривних культур: озиме жито, пшениця, вику волохату чи білу конюшину. Вони запобігають ерозії ґрунту, пригнічують бур’яни, покращують дренаж та біорізноманіття.

Зима може бути складним періодом для трав’яного саду, але завдяки цим порадам ви зможете забезпечити своїм рослинам максимальний захист і створити умови для успішного відновлення навесні.

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