Як залучити птахів до свого саду: найкращі рослини для пернатих

Зробити свій сад безпечним притулком для птахів легко та корисно. Все, що потрібно, це кілька ключових речей, таких як укриття, їжа і вода, щоб птахи почувалися у вашому саду як вдома.

Життя, яке птахи приносять у сад, — це те, чим можна насолодитися. Так приємно бачити зграйку синиць, що пурхають від одного куща до іншого, або маленьку кропив'янку, що вистрибує з-під живоплоту, а кому не подобалася вільшанка, що складала їм компанію під час осіннього згрібання листя.

У саду можна виростити безліч чудових рослин, деякі з них слугують їжею та укриттям для садових птахів, а також мають чудовий вигляд. Вам необов'язково мати дикий садок, щоб птахи почувалися як удома, просто потрібно подумати про те, що потрібно птахам, і спланувати – і посадити – відповідно.

Gardens illustrated зібрав найкращі рослини для птахів, які обов'язково сприяють тому, щоб ваш сад наповнився пташиними голосами.

Найкращі дерева для птахів

Як залучити птахів до свого саду / Фото: Credits

Амеланхієр (Ірга). Навіть якщо у вас невеликий садок, обов'язково виділіть місце для одного дерева. Немає нічого кращого за дерево, щоб птахи почувалися вкритими і захищеними, до того ж це дає вам можливість повісити годівниці для птахів. Ірга — чудовий вибір. Вона має білі весняні квіти, за якими йдуть соковиті маленькі плоди, які люблять птахи, та чудово демонструє осінні фарби, що дуже подобається нам, садівникам. Вона дуже терпляча до ґрунту та ситуації, має чудове гіляччя, яке люблять птахи та садові дизайнери, і ви можете легко виростити її як багатоствольний чагарник, якщо місця дійсно дуже мало.

Як залучити птахів до свого саду / Фото: Credits

Фруктові дерева, такі як яблуня, слива і т. д. Фруктові дерева чудово підходять для всіх видів диких тварин, від комах і бджіл до птахів, які харчуються цими комахами, не кажучи вже про плоди, які виробляють дерева. З погляду садівника фруктові дерева з усім цим чудовим цвітінням чудово підходять для залучення запилювачів усюди, що створює здоровий та щасливий сад із великою кількістю фруктів та квітів. До того ж, фруктові дерева чудово підходять для невеликих ділянок, оскільки ви можете купити їх на карликових або суперкарликових підщепах, які ідеально підходять для вирощування в горщиках, біля стіни, огорожі або навіть над аркою.

Падуб. Блискучий вічнозелений падуб люблять птахи. Їм подобається притулок, який дає це колюче листя під час гніздування, не кажучи вже про ягоди, які рослина може дати в холодні зимові місяці. Для садівників падуб хороший тим, що це може бути дерево, чагарник або навіть досить хороший підстрижений топіарій, якщо ви попрацюєте над ним. Однак птахам він сподобається у будь-якій формі.

Найкращі чагарники для птахів

Бузина. Птахи люблять поїдати фрукти наприкінці літа, а комахи — весняне цвітіння, яке, своєю чергою, приваблює птахів, щоб вони харчувалися цими комахами. Зауважте, бузині потрібен простір для росту і тверда рука, коли справа доходить до обрізання, але, тим не менш, бузина — це найкраща садова та пташина рослина.

Лаванда / Фото: Credits

Лаванда. Це одна з тих обов'язкових садових рослин, яка має чудовий вигляд як окремо, так і в поєднанні з іншими рослинами. Якщо це навіть видова лаванда, це сріблясто-сіре листя і довговічні квіти створюють середземноморську атмосферу протягом усього літа. Крім очевидної привабливості саду, весь цей чагарник чудово підходить для птахів, які використовують лаванду як укриття, тоді як щиглі іноді полюють за насінням, а квіти приваблюють всіляких комах і птахів, які йдуть за ними.

Кизильник. Птахи люблять ягоди кизильника і ці характерні гілочки як притулок. Для садівників чудове в кизильнику те, що він підійде для кожного саду. Для великих садів вибирайте дерев'яні форми, для вирощування біля стіни старий добрий кизильник горизонтальний. леньких курних червоних ягід.

Барбарис. Вони бувають різних розмірів — вибирайте від крихітних карликових чагарників висотою всього від 30 см до більших за 2 м. Є безліч різних барбарисів, багато з яких мають прекрасний осінній колір і насичені червоні плоди. І колючки – майже у всіх їх багато. Саме поєднання колючості та фруктів робить ці рослини ідеальними для птахів – укриттям та їжею.

Найкращі кучеряві рослини для птахів

Гліцинія. Маючи сильний деревний ріст і велике пишне листя, гліцинія є прекрасним притулком для всіх видів птахів, від крихітних синиць до нахабних голубів і всіх, хто між ними. Це чудове місце для гніздування, а також притулок для комах, яких синиці радо скльовують. Але це також одна з найефектніших кучерявих рослин для вашого саду, з великою кількістю довгих кистей квітів, іноді ароматних, відтінків білого, синього, рожевого або фіолетового кольору навесні.

Плющ / Фото: Credits

Плющ. Плющ — свого роду диво-рослина, коли справа стосується дикої природи загалом, але особливо птахів. Квіти чудово приваблюють комах та птахів, які ними харчуються; Листя забезпечує чудове укриття для гнізд, а тверді чорні ягоди часто є єдиною їжею, що залишилася в будь-якій кількості в розпал суворої зими.

В ідеалі вам потрібно дати рослині плюща вирости високою і зрілою, щоб дати квіти та плоди — коли вони маленькі, вони листові. Однак плющ може бути дещо руйнівним, захоплюючи дерева та стіни.

Найкращі квіти для птахів

Соняшник. У цієї простої у вирощуванні однорічної рослини дуже багато переваг. Вирощування соняшників – це просто абсолютне задоволення. Щойно ці квіти з'являються, до цих величезних банків пилку притягується безліч комах, після чого птахи стають до великої кількості пропонованого насіння. Однак переконайтеся, що ви вирощуєте правильні сорти — вибирайте одиночні форми, а не махрові або багатопелюсткові, оскільки вони не дадуть насіння.

Очиток / Фото: Credits

Очиток. Класичний додаток до цвітіння пізнього літа. Є багато сортів на вибір, але, якщо можливо, вибирайте вид, а не гібрид, наприклад, форми очитку видовищні, такі як «Осіння радість», оскільки вони дають насіння, яке приваблює деяких птахів, таких як зяблики. Але вирішальне значення має збереження стебел до осені, оскільки в кінці сезону вони забезпечують місце існування для комах і птахів, що годуються.

Декоративні трави для птахів

Декоративний злак міскантус / Фото: Credits

Трави з декоративними квітковими головками та листям сильно змінили наші сади за останні роки, але вони також є джерелом їжі для птахів. Подумайте про пенісетум, ковилу і міскантус — така велика кількість насіння чудово підходить для неврожайних сезонів осені та зими, а стебла створюють відмінне укриття. Навесні, ці обвітрілі старі стебла та листя ідеально підходять для будівництва гнізд.

Газонні квіти для птахів

Забудьте про хімічні обробки та залиште частину газону у спокої навесні та на початку літа. Всі ці газонні квіти – конюшина, ромашки та кульбаби – просто чудові для птахів.

Фото: Credits

Ви побачите, як чорні дрозди, горобці та зяблики радісно б'ються, збираючи комах і насіння з лужка, а потім тікають назад під покрив кущів. Якщо вам пощастить, ви навіть можете зустріти дятла, що шукає мурах. Вам не потрібно повністю запускати свій газон, просто почніть косити кожні кілька тижнів, а не щотижня, і дайте цим квітам трохи розцвісти.

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