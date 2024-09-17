Як заморозити томати на зиму: корисний лайфгак

Блогерка Крістіна Булезюк показала цікавий лайфгак, як ефективно порційно заморозити томати для використання холодною зимою, зберігши в них всі корисні елементи та вітаміни.

Що робити:

Ретельно промийте помідори під холодною водою і добре просушіть їх. Якщо бажаєте, можна додати до томатів також болгарський перець для додаткового смаку і кольору.;

Наріжте шматками та переблендеріть до однорідної маси;

Перелийте томатну масу у формочки для заморожування (пластикові, силіконові, для заморозки чи випікання — використовуйте найзручніші та ті, що маєте) та залиште на добу у морозилці;

Після заморожування ви отримаєте порційні кубики томатної пасти, які можна легко витягти з формочок. Вони ідеально підходять для приготування борщів, супів або піджарки. Ви також можете додати до них зелень, гострий перець, часник або інші спеції для створення різноманітних смаків.

Цей спосіб дозволяє заздалегідь підготувати зручні порції для зимових страв, зберігаючи натуральний смак і поживність томатів.

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