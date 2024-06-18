Як запилити помідори вручну і за допомогою електричної зубної щітки: секрети садівника

Природа надзвичайна, все в ній взаємопов'язано і циклічно, працює без жодних несподіванок. Рослини запилюються самостійно, проте інколи можна допомогти рослині заради кращої врожайності.

Якщо томати ви вирощуєте у саду чи на городі, природа працює на вас, але якщо ви вирішили виростити їх на підвіконні чи балконі, куди не так легко дістатися комахам, то не було би лишнім запилити вашу рослину вручну, щоб бути певними, що вона дасть плоди.

На каналі Some Room to Grow вийшло відео у якому Greg Wolgast розповів про простий метод ручного запилення, який ви легко можете зробити та не турбуватись що до наступного врожаю.

Квітка томату складається з:

Чашолисток;

Пелюстка;

Зав'язь;

Тичинка;

Пилок;

Стовпчик (стрижень);

Рильце.

Цю квітку зазвичай називають ідеальною, адже вона має одразу чоловічу та жіночу частинки. Пилок прикріплюється до рильця, переміщається через стрижень до зав’язі. Таким чином квітка запилюється і ми отримуємо плоди томату.

Це дещо відрізняється від запилювання кабачка, адже у цієї рослини є жіночі та чоловічі квіти. Чоловічі квіти квітнуть окремо, а от жіноча росте з невеликого плоду, отже для того, щоб запилити кабачок чи цукіні треба, щоб дві квітки були розкрити та за допомогою маленького пензлика або вушної палички перенести пилок з квітки на квітку.

Тож у порівнянні з кабачком, у томата все набагато простіше, все що треба й один з найпростіших методів – за допомогою пальців злегка постукати квітку у її основи. Це можна робити кожного дня по декілька разів і, як каже Greg, ця хитрість дає фантастичні результати, ви матимете чудові плоди з гарантією у 100%. Робіть це систематично як тільки бутони відкрились.

Ще один цікавий ручний варіант запилення можна зробити за допомогою електричної зубної щітки. Все що потрібно, це ввімкнути щітку і торкнутися нею квітів, шляхом вібрації буде відбуватись запилення і, можливо, це дещо зручніше ніж бити пальцем по кожній квіточці. Дуже багато садівників використовують саме цей метод і вважають його найефективнішим.

В принципі, якщо у вас не велика помідорна плантація, а лише декілька кущів, то метода з пальцем має бути достатньо. Тобто не треба спеціально купувати щітку або можете спробувати замінити її чимось, що знайдете у домі.

До речі, нещодавно ми писали про те, що "Томати люблять пиво"

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