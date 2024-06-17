Як запилювати кабачки: поради садівниці

Якщо ви колись намагались виростити кабачок чи цукіні, а плід був малий і почав швидко гнити, то скоріш за все, квітка кабачка не була запилена, але це дуже легко зробити самостійно.

Садівниця Niki Jabbour поділилася з підписниками своїм лайфгаком, як запилити кабачки, щоб покращити їх врожайність.

Ця техніка називається "ручне запилення". Якщо жіноча квітка кабачка не запилюється, маленькі прикріплені плоди не розвиватимуться. Вони залишаться низькорослими, почнуть гнити з кінця квітки, а згодом загинуть та відпадуть.

Звичайно, це робота бджіл та навіть якщо у вашому саду є їх здорова популяція, ви все ще можете виявити, що у деяких кабачків іноді розвивається кінцева гниль через відсутність запилення. Тому, якщо ви хочете бути певними, що рослини дадуть вам багато кабачків, ручне запилення може значно збільшити їх успіх і ваш врожай!

Щоб запилити кабачки вручну, вам спочатку потрібно визначити та побачити різницю між чоловічими та жіночими квітками.

Жіночу квітку найлегше впізнати за маленьким незрілим плодом кабачка, прикріпленим біля основи квітки. Для інших видів гарбузових діє таке саме правило: крихітний цукіні чи огірок, або маленька диня біля основи жіночої квітки. Крім того, якщо ви зазирнете всередину квітки, її внутрішня частина більш кругла та пишна - це називається стигмою (приймочка).

І навпаки, чоловіча квітка кабачка має рівну пряму ніжку біля основи квітки, замість маленького плоду. Всередині знаходиться пильовик: прямий придаток із вкритим пилком кінчиком.

Будь-який чоловічий кабачок може запилити жіночу квітку іншого сорту з сімейства кабачкових. Наприклад, для запилення жіночого цукіні можна використовувати чоловічу квітку жовтого кабачка. Щоб запилювати рослину вручну просто перенесіть пилок із пиляка чоловічої квітки на рильце жіночої. Лише невелика кількість пилку зробить роботу. Кожну жіночу квітку потрібно запилити лише один раз.

Якщо ви не хочете відрізати чоловічу квітку, а залишити її для бджіл, просто використайте звичайний пензлик або вушну паличку, як показує авторка, перенісши пилок з квітки на квітку.

Цей самий метод ви можете використовувати для ручного запилення огірків і динь!

Читайте також: