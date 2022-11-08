Як запобігти появі плісняви в спальні: дуже простий спосіб із приємним бонусом

Цвіль у будинку, а особливо в спальні – це дуже погано та небезпечно. Якщо залишити її вільно поширюватися, пліснява може виробляти алергени, подразники, а іноді токсичні речовини, потенційно небезпечні для дихальної системи людини.

Австралійська блогерка — експертка з домоводства Аніта Біргес поділилася простим способом запобігання утворенню цвілі.

Цвіль з'являється, коли приміщення погано провітрюється (ванна кімната, комора), в ньому вогко і холодно (передпокій, вітальня, яка пустує більшу частину часу і в якій опалення з цієї причини стоїть на мінімальній відмітці), або коли відносно невеликому приміщенні тривалий час перебуває кілька людей, як, наприклад, спальні.

Спальня в зоні ризику

У спальні високий рівень вологості накопичується під час сну, протягом ночі ми не провітрюємо приміщення та часто забуваємо це зробити перед або після сну. Крім того, до спальні часто примикає ванна, а це завжди джерело вологості.

Де ще може утворитися пліснява

Цвіль може почати утворюватися не тільки на стінах спальні, але й у шафах, або навіть у ящиках, якщо для цього є умови.

Поглинання вологи з повітря може допомогти запобігти намоканню стін та поверхонь та усунути вологе середовище, в якому процвітає пліснява.

Крейда та олія гвоздики запобігають утворенню цвілі

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Для того, щоб запобігти утворенню цвілі, вам потрібно розкласти в потенційно небезпечних місцях — у ящиках, кутах шафи та на підвіконні — абсорбувальний матеріал. Для цього чудово підходить дитяча крейда для малювання на асфальті. Він добре вбирає надмірну вологу з повітря.

Також варто нанести на крейду пару крапель гвоздикової олії — потужного антибактеріального та антигрибкового засобу. Крейда вбере вологу, а олія гвоздики запобігає повторній появі плісняви.

Як бонус, гвоздика наповнить вашу спальню приємним ароматом. А, якщо розкласти вздовж вікна різнокольорові крейди, це створить цікавий декоративний ефект.

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