Як зберегти букет: кілька способів подовжити життя тюльпанів

Кінець зими та початок весни – час тюльпанів. Їх дарують на 14 лютого чи 8 березня, інколи ж і просто так. Звісно, нам хочеться, аби букет простояв свіжим якомога довше.
Тюльпани в'януть протягом кількох днів, але ви можете змусити їх зберігати свіжість триваліший час.
Експерт із садівництва поділився з Еxpress.co.uk найкращими способами призупинити в'янення тюльпанів.
Зробіть кут під час обрізання
Головна причина, через яку тюльпани швидко в'януть — це нестача води. Але якщо ви обріжете кінці під кутом, стебло зможе поглинати більше води.
Змінюйте воду та обрізайте
Воду у вазі потрібно міняти кожні кілька днів і щоразу повторно обрізати тюльпани і, як ми тепер знаємо, робити це під кутом.
Поставте якнайдалі від фруктів
Тримайте вазу з тюльпанами на віддалі від фруктів, які виділяють газ етилен, а через нього ваші тюльпани в'януть.
Не ставте на сонце
Бережіть тюльпани від прямих сонячних променів. На сонці вони дуже швидко зів'януть.
Проткніть стебло шпилькою
Перш ніж помістити тюльпани у воду, візьміть шпильку і проткніть стебло просто вгорі під основою квіткової голівки. Щойно квіти опиняться у воді, бульбашки повітря піднімуться вгору стеблом. Повітряний міхур, який утворюється всередині, блокує надходження води до голівки квітки. Через це вона не отримує необхідної кількості води і починає схилятися. Отвір поруч із голівкою квітки є виходом для бульбашки повітря, звільняючи таким чином порожнистий блок стебла.
Зробіть підживлення
Додайте до води, в якій стоять тюльпани, трохи газованого напою — газованої води, тоніка або навіть лимонаду. Найкращими будуть прозорі газовані напої, якщо ви не хочете мати кольорову воду у вазі.
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