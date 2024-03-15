Як зберегти букет тюльпанів свіжим надовго: 4 поради від блогерки

Тюльпани – це весняні квіти з родини лілійних, які вражають своєю красою і різноманіттям кольорів. Як зробити так, щоб квіти радували ваш погляд якомога довше розповідає блогерка.

Отримати букет тюльпанів – це завжди приємно і викликає посмішку на обличчі. Насолоджуйтеся весняними квітами довше за допомогою кількох простих, але ефективних порад від блогерки pollicooking.

Зріз стебла

Рівний зріз стебла і його оновлення щодня перед тим як поставити у свіжу воду — ключовий момент. Не бійтеся зрізати стебло на сантиметр, оскільки тюльпани продовжують рости у воді та витягуються.

Холодна вода

Використовуйте холодну воду у вазі – тюльпани люблять її. Додавання шматочків льоду також може зберегти квіти свіжими на довший час.

Мінімальний об'єм води

Тюльпани не потребують багато води, тому не заливайте їх водою до самого верху. Нижній край листя не повинен занурюватись у воду.

Уникайте сонячного світла

Не розміщуйте вазу з тюльпанами на прямих сонячних променях. Ідеальне місце – темне та прохолодне приміщення без протягів. Також уникайте ставити букет поруч із батареями, оскільки це може прискорити в'янення квітів.

Відповідальне ставлення до тюльпанів дозволить вам насолоджуватися їхньою красою та свіжістю набагато довше. Використовуйте ці 4 прості поради і ви зможете зберегти свої улюблені квіти яскравими та привабливими ще довгі тижні.

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