Як зберегти свіжість півоній: лайфгак від садівниці

Півонії – дуже гарні квіти, вони є окрасою кожного саду й дому, але на жаль, квітнуть вони лише один раз, а так хочеться зберегти їхню красу якомога довше.

Півонія – яскравий символ плотського та пристрасного кохання. Раніше люди висаджували ці квіти у себе в дворах на знак подяки життю за достаток і прибуток.

Сьогодні це прикраса саду. Кольорів і видів півоній існує дуже багато, ця квітка чарує своїм виглядом, а садівниця Madison Dahlstrom поділилась лайфгаком, як якомога довше зберегти свіжість і красу цих квітів.

Знайдіть бутони, м’які на дотик, немов зефір.

Зріжте маленькі тверді бутони, адже вони матимуть гарний вигляд, якщо поставити їх у вазу з великими квітами.

Обов’язково обріжте більшу частину великого листя.

Добре загорніть їх у плівку.

Покладіть у великий Zip-lock пакет і спробуйте прибрати з нього повітря.

Зберігайте квіти в холодильнику (не в морозильній камері!) в горизонтальному положенні, доки ви не захочете їх використати!

Вони добре зберігаються від 3 до 6 місяців.

Переконайтеся, що холодильник не надто морозить.

Коли будете готові, дістаньте їх із холодильника та обріжте кінчики.

Помістіть у воду – і через 24-48 годин вони відкриються!

Це справжня магія – заморозити квіти до потрібної вам дати, свята чи просто щоб розтягнути милування чудовими півоніями!

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