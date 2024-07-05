Як зберегти свіжість та соковитість томатів: цікавий лайфгак

Виявляється, ви можете зберегти аромат і свіжість помідорів надовше, просто змінивши спосіб їх зберігання.

Залежно від стиглості, якщо помідори охолоджуються, це може змінювати їхню текстуру і смак. Вони можуть стати борошнистими, кашоподібними або жорсткими, що може призвести до втрати їхнього природного смаку і зробити їх менш соковитими або навіть кислими.

Щоб зберегти смак і свіжість помідорів, рекомендується зберігати їх при кімнатній температурі, наприклад, на столі або в шафі. Важливо тримати їх якомога далі від джерел тепла та прямого сонячного світла.

А ще, вони залишаться смачними, соковитими та збережуть свою природну текстуру, якщо ви почнете впроваджувати простий спосіб зберігання, про який читачам Express розповіла кулінарна спеціалістка Sarah Brekke, а саме зберігати їх стеблом вниз.

Перевертання зменшує потік повітря навколо стебла, обмежуючи контакт із цвіллю та бактеріями, які можуть прискорити псування. Цей метод також допомагає помідорам утримувати вологу, зберігаючи їх соковитими.

Ще один, на перший погляд, дивний, але дієвий лайфгак - заклеїти стебло скотчем перед тим, як викладати помідори стеблом вниз. Ця техніка дозволяє зберегти свіжі помідори соковитими, твердими та солодкими протягом 7-10 днів, залежно від їх початкової стиглості.

Для збереження помідорів чері важливо помістити їх у неглибоке блюдо або кошик, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря. Це допоможе уникнути утворення плісняви та збереже їхню свіжість. Оскільки вони дозрівають швидше, важливо перевіряти їх стан щодня або кожні два дні, щоб вчасно виявити будь-які ознаки псування.

Мити помідори треба одразу перед подачею та використанням, адже волога сприяє розвитку цвілі, дріжджів і різних бактерій.

Читайте також: