Як зберігати продукти у холодильнику та що, куди класти: корисні поради

Зберігання продуктів у холодильнику — справа не така проста, як здається на перший погляд. Те, де саме ви розміщуєте молочні продукти, м’ясо чи овочі, впливає не лише на свіжість продуктів, але й на безпеку вашого харчування.

Видання MarthaStewart розповіло, як правильно зберігати продукти у холодильнику, та підготувало гід, який допоможе організувати простір вашого холодильника, щоб продукти залишалися свіжими якомога довше.

Упорядкованість холодильника не тільки полегшує життя, але й запобігає перехресному зараженню продуктів, а отже, допомагає уникнути проблем зі здоров’ям. Хоча може виникнути спокуса просто покласти шматок сиру на першу-ліпшу полицю чи поставити сік у будь-який вільний куточок, хаотичне зберігання може призвести до псування продуктів і збільшення відходів.

Щоб цього не сталося, важливо знати основні правила зберігання продуктів у холодильнику та дотримуватися правильного температурного режиму. Перш ніж починати організовувати простір у холодильнику, переконайтеся, що у ньому встановлена необхідна температура. Рекомендується використовувати побутовий термометр, який легко знайти у більшості магазинів. Температура у холодильнику має бути встановлена на рівні 4°C або нижче. Це сповільнює ріст бактерій, які можуть бути на їжі.

Верхні полиці: ідеальні для готових до споживання продуктів

Верхні полиці — одна з найзручніших і легко доступних зон холодильника. Це чудове місце для продуктів, які не потребують приготування чи додаткової обробки перед вживанням. Вони найкраще підходять для зберігання залишків їжі та готових до споживання продуктів.

До таких продуктів належать:

соуси

залишки піци

салати

готові страви, які ви збираєтеся швидко з’їсти

Середні полиці: зона для молочних продуктів

Середні полиці — це місце, де температура найстабільніша. Саме тому тут рекомендується зберігати молочні продукти, які особливо чутливі до перепадів температури.

Що зберігати на середніх полицях:

молоко

йогурт

сир

яйця

Холод уповільнює ріст мікроорганізмів, які сприяють псуванню продуктів, тому молочні вироби будуть довше залишатися свіжими.

Нижні полиці: для сирого м’яса, птиці та риби

Нижні полиці холодильника — це місце з найнижчою температурою. Тут найкраще зберігати сире м’ясо, птицю та рибу, щоб запобігти їхньому швидкому псуванню.

Зберігаючи сире м’ясо та птицю на нижніх полицях, ви зменшуєте ризик перехресного зараження, адже м’ясний сік не буде капати на інші продукти.

Ящики для овочів і фруктів: контроль вологості

Висувні ящики спеціально призначені для зберігання овочів і фруктів. Вони допомагають підтримувати оптимальний рівень вологості, який дозволяє продуктам довше залишатися свіжими.

Низька вологість

Фрукти та овочі, які виділяють багато етилену (газ, який сприяє дозріванню), слід зберігати в ящику з низькою вологістю. Сюди відносяться:

дині

персики

авокадо

ківі

яблука

груші

Повітряний потік у цьому ящику допомагає видаляти надлишок етилену, а це уповільнює процес дозрівання.

Висока вологість

Овочі та фрукти, чутливі до етилену, слід зберігати у ящику з високою вологістю, щоб уникнути передчасного псування. Сюди належать:

полуниця

броколі

салат

перець

огірки

кабачки

солодка картопля

Такий ящик повністю закритий, а це запобігає втраті вологи та дозволяє продуктам довше залишатися свіжими. Якщо у вашому холодильнику немає ящиків із регуляцією вологості, просто тримайте фрукти та овочі з високим вмістом етилену окремо від тих, які чутливі до цього газу.

Дверцята холодильника: для соусів і напоїв

Дверцята — найтепліша частина холодильника, оскільки температура тут часто змінюється через постійне відкривання та закривання. Тому ця зона найкраще підходить для продуктів, стійких до коливань температури.

Що зберігати на дверцятах:

кетчуп

гірчицю

майонез

заправки для салатів

воду у пляшках

газовані напої

Чи варто охолоджувати хліб

Багато хто зберігає хліб у холодильнику, щоб він довше залишався свіжим, але це не завжди гарна ідея. Холод прискорює процес черствіння хліба, тож його краще тримати за кімнатної температури чи заморозити, якщо ви не плануєте з’їсти його найближчими днями.

Організація простору у холодильнику — це не просто питання зручності. Це важливий аспект збереження здоров’я та зменшення харчових відходів. Дотримуючись простих правил, ви зможете подовжити термін зберігання продуктів, зберігати їх свіжими та зменшити ризик харчових отруєнь.

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