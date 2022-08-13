Як зберігати сир, щоб на ньому не з'являлася пліснява

Дуже важливо правильно зберігати сир, щоб він лежав довго і не вкрився пліснявою.

Сир – продукт дорогий і дуже важливий, навіть якщо ви не їсте сир щодня, приготувати без нього деякі страви просто неможливо. Тому дуже важливо завжди мати його під рукою свіжим та готовим до використання. І дуже прикро, якщо він вкриється цвіллю під час зберігання.

Express.co.uk поговорив з Сарою Тейлор, експертом з гігієни харчових продуктів, про те, як найкраще зберігати сир, щоб він не псувався.

Як тільки велика сирна голова розрізається, сир краще відразу починати їсти, тому що довго зберігатись він не може.

Експерт зазначає, що кожен сир є унікальним, тому до умов зберігання кожного сорту пред'являються різні вимоги.

Як зберігати тверді сири

Тверді сири, такі як пармезан, мають низький вміст вологи, а оскільки бактеріям для виживання потрібна їжа та волога, сир з нижчим вмістом вологи, зазвичай, зберігається довше.

Через низький вміст вологи тверді сири краще загортати у харчову плівку, а не у вощений сирний папір (або пергамент для випічки), оскільки папір пропускатиме повітря, і сир швидко висохне.

Як зберігати м'які сири

М'які сири мають більш високий вміст вологи і мають можливість дихати, якщо м'які сири не дихають, вони можуть накопичувати аміачні гази, які можуть зіпсувати смак. Тому м'які сири не можна щільно загортати в харчову плівку, оскільки вони "потітимуть". М'які сири найкраще загорнути у вощений папір для сиру, пергамент для випічки або багаторазову вощену тканину, а потім покласти в контейнер для посуду.

Як зберігати сири з сильним запахом

Якщо у вас особливо складний сир, який наповнює своїм запахом не тільки весь простір холодильника, а й усю кухню, покладіть у контейнер шматок вологого рушника, і це допоможе відрегулювати атмосферу всередині контейнера.

Зберігання сиру в герметичному контейнері також непогана ідея.

В якій частині холодильника краще зберігати сир

Зберігати сир краще в задній частині холодильника, де температура та вологість найбільше регулюються. Постарайтеся не зберігати сир у дверцятах холодильника, оскільки постійне відкриття та закриття піддає його сильному коливанню температури.

Чим відрізняється сир з пліснявою від цвілого сиру

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Синя та біла пліснява з прожилками вводиться у сир для розвитку смаку та утворюється вздовж тріщин та повітряних кишень усередині сиру. Блакитна (і біла) пліснява — це різні штами пеніцилінового роду.

Штам Penicillium roqueforti був спеціально обраний для сиру, тому що він додає аромат, тоді як Penicillium camemberti використовується для сирів поверхневого дозрівання, таких як бри та камамбер.

Ці пеніцилінові цвілі абсолютно нешкідливі для споживання, тому що вони не виробляють ті ж мікотоксини, які можуть утворюватися на інших продуктах.

Проте для деяких сирів пліснява не є позитивним присмаком і може бути шкідливою для здоров'я. Тому, якщо ваш сир спочатку був без плісняви і в процесі зберігання запліснів, не варто вважати, що ця пліснява так само нешкідлива, як та, яка була введена в сир навмисно.

Як боротися з пліснявою на сирі

Важливо контролювати ризик небажаного зростання бактерій, обмежуючи приплив кисню до сиру та регулюючи температуру.

Багато м'яких сирів, куплених у супермаркетах, поставляються в тубах із запечатаними фольгою (наприклад, філадельфія та їхні аналоги), або порційно занурені в рідину (наприклад, моцарелла), і навіть загорнуті у вощений папір і невеликі дерев'яні обідки (наприклад, камамбери, готові до духовки). ). Ці матеріали були ретельно відібрані, щоб забезпечити максимально безпечне зберігання сиру відповідно до вимог.

При зберіганні сирів важливо дотримуватися рекомендацій виробників та вживати їх до закінчення терміну придатності.

Як зберігати сир довше за його термін зберігання

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Для тих, хто не може вживати сир до закінчення терміну придатності, вихід теж є — можна заморозити сир.

Це продовжить термін його зберігання, хоча процес заморожування сиру вплине на текстуру та смак продукту. Сири з високим вмістом вологи, наприклад м'які сири, такі як бри і камамбер, ризикують утворити кристали льоду при заморожуванні, а низькі температури також можуть витіснити з них вологу, що призведе до їх висихання.

Не рекомендується заморожувати будь-який сир, який ви хочете з'їсти, на сирній тарілці, проте можна заморозити шматок сиру, який ви збираєтеся натерти та використовувати як інгредієнт у соусі.

Якщо ви вирішите заморозити сир, загорніть його у вощений папір або пергамент для випічки і помістіть у герметичний контейнер, перш ніж покласти в морозильну камеру, та використовуйте протягом шести місяців.

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