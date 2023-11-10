Як зберігати зібране насіння: 6 практичних порад

Неправильне зберігання насіння може звести нанівець ваші мрії про пишне цвітіння саду та гарний урожай овочів.

Щоб зібране вами насіння благополучно дочекалося часу садіння, вам варто дослухатися до рекомендацій досвідчених садівників.

Якщо ви дотримуватиметеся простих рекомендацій зі зберігання зібраного насіння, які опублікував Good Housekeeping, ваші шанси на гарні паростки значно зростуть.

Висушіть насіння

Якщо ви збираєте та зберігаєте насіння своїх рослин, розкладіть його на папері і дайте висохнути на повітрі приблизно протягом тижня. Напишіть на папері назви насіння, щоб не було плутанини.

Запакуйте висушене на повітрі насіння до невеликих паперових пакетів або конвертів і напишіть на них назву рослини та іншу відповідну інформацію.

Ви також можете висушити збережене насіння на паперових рушниках. Коли воно підсохне, то прилипне до рушників, тому для зберігання згорніть його просто в них. Коли ви будете готовими садити, просто відривайте насіння зі шматочком рушника, по одній насінині за раз, і садіть просто у ґрунт.

Сховайте їх у герметичному контейнері чи пакеті

Покладіть паперові пакети з насінням до пластикових пакетів для зберігання продуктів, банок із кришками, які щільно закриваються, або скляних контейнерів із герметичними кришками.

Щоб насіння залишалося сухим, загорніть дві столові ложки сухого молока з гіркою в чотири шари серветки і покладіть його до контейнера для зберігання з пакетами насіння. Ви також можете додати до насіння пакетик силікагелю. Замінюйте його кожні шість місяців.

Поставте ємності до сухого та прохолодного місця

Вологість і тепло скорочують термін зберігання насіння, тому найкращим місцем для зберігання зазвичай є холодильник, але тримайте насіння якнайдалі від морозильної камери.

6 порад щодо зберігання насіння

Викиньте насіння, якому більше трьох років

Зберігайте насіння кожного року разом і датуйте його. Оскільки більшість насіння зберігає життєздатність близько трьох років, ви зрозумієте, який контейнер ще має придатний посадковий потенціал.

Підготуйтеся до садіння

Коли ви будете готовими до садіння, дістаньте контейнери з холодильника і тримайте їх закритими, поки насіння не нагріється до кімнатної температури, інакше волога з повітря конденсуватиметься на насінні, і воно може злипатися.

Будьте готові до невдач

Навіть якщо ви організовані, методичні й обережні у зберіганні насіння, прийміть той факт, що деяке з нього просто не проросте наступного року. Садівники-любителі можуть виявити, що насіння солодкої кукурудзи та пастернаку, зокрема, має низьку здатність до проростання, інше ж насіння зберігає життєздатність лише протягом року або двох.

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