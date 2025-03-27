Як же воно смердить: лайфгак, щоб позбутися неприємного запаху взуття 

Неприємний запах взуття може стати справжньою проблемою, особливо у теплу пору року чи після тривалого носіння. Він може викликати незручність, змушувати вас сумніватися у чистоті та привабливості власного вигляду.

Однак причини цього явища криються не тільки у природному потовиділенні, а й у скупченні бактерій, які створюють неприємний аромат. На щастя, існує безліч ефективних методів боротьби з цією проблемою, які дозволяють не тільки усунути запах, а й запобігти його появі в майбутньому, про це розповіло видання Real Simple.

Смердюче взуття — дуже поширена проблема. Запах походить від бруду на тілі та бактерій, які накопичуються у взутті. Але це не означає, що вам потрібно викинути його.

Чому взуття смердить

Стопа має близько 250 000 потових залоз, більше на квадратний сантиметр, ніж будь-де на вашому тілі. Хоча піт сам по собі не має запаху, вологе, непровітрюване взуття є ідеальним середовищем для розвитку бактерій та грибків. Бактерії виробляють органічні кислоти, які й спричиняють неприємний запах. Навіть за гарної гігієни ніг бактерії залишаються у взутті та залишають неприємний запах. Це означає, що важливо регулярно чистити взуття, щоб запобігти його появі та позбутися неприємного запаху.

Що вам знадобиться

Харчова сода

Пральний порошок

Дезінфікуючий засіб для прання

Дистильований білий оцет

Кукурудзяний крохмаль

Дезінфекційний спрей на основі фенолу

Бавовняні шкарпетки

Серветка з мікрофібри

Сітчастий мішок для білизни

Як позбутися запаху

Зробіть поглиначі запаху з харчовою содою

Змішайте пів склянки харчової соди та пів склянки кукурудзяного крохмалю.

Насипте суміш у дві бавовняні шкарпетки.

Зав’яжіть шкарпетки та помістіть їх у взуття на 24 години.

Повторюйте процедуру раз на місяць.

Нейтралізуйте бактерії оцтом

Змішайте дистильований білий оцет і воду у співвідношенні 1:1.

Розпилюйте всередині взуття після кожного носіння.

Дайте взуттю висохнути у добре провітрюваному місці.

Виперіть взуття

Зніміть шнурки та устілки.

Періть у холодній воді з дезінфекційним засобом.

Сушіть на повітрі.

Продезінфікуйте взуття, яке не можна прати

Використовуйте розчин води та соснової олії.

Протріть внутрішню частину взуття вологою серветкою.

Дайте висохнути на повітрі протягом 24 годин.

Використовуйте ефірні олії

Додайте кілька крапель олії чайного дерева чи гвоздики у взуття.

Дайте взуттю просохнути перед використанням.

Сонце

Поставте взуття на пряме сонячне світло на 2-3 години.

Це допоможе вбити бактерії та усунути запах.

Використовуйте дезінфекційний спрей

Розпиліть спрей на основі фенолу всередині взуття.

Дайте йому висохнути протягом ночі.

Натріть трохи спиртом

Змочіть ватний тампон спиртом та обробіть взуття.

Дайте висохнути перед носінням.

Заморозьте взуття

Покладіть взуття у пластиковий пакет та залиште у морозилці на ніч.

Після розморожування дайте їм висохнути на сонці.

Як запобігти появі запаху у взутті

Мийте ноги щодня та ретельно витирайте їх.

Використовуйте протигрибкові засоби за необхідності.

Носіть чисті шкарпетки кожен день.

Давайте взуттю час висохнути між носіннями.

Вибирайте матеріал, які дихають, такі як шкіра та натуральні волокна.

Часто міняйте устілки чи періть їх.

Використовуйте спеціальні дезодоранти для взуття.

Догляд за взуттям і правильна гігієна ніг можуть значно зменшити ризик появи неприємного запаху. Використовуючи наведені вище методи, ви не тільки забезпечите комфорт власним ногам, але й продовжите термін служби вашого улюбленого взуття. Кожен із цих способів має свої переваги і ви можете обрати той, який підходить саме вам. Головне – не забувати про регулярний догляд і тоді ваше взуття завжди буде чистим, свіжим і приємним під час носіння.

Ми також писали про те, як вберегти капронові колготки від зачіпок.

Читайте також: