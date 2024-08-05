Як зібрати насіння чорнобривців

Збір насіння для наступної посадки - це простий та цікавий процес, який заощадить ваші кошти та ви зможете виростити саме те, що вам подобається.

Чорнобривці легко вирощувати, вони не потребують особливого догляду та забезпечують яскраві кольори. Вони також відомі своєю здатністю відлякувати шкідливих жуків, що робить їх відмінним органічним вибором для боротьби зі шкідниками. Насіння чорнобривців недороге, але їх потрібно пересаджувати щороку.

На сторінці torriangardens розповіли як зібрати та зберігати насіння чорнобривців для наступного посіву. Перш ніж почати, ви маєте бути певними, що знаєте, як саме виглядає насіння чорнобривців.

Кожна зів'яла квітка чорнобривців містить багато тоненьких насінин, які мають довгу й тонку форму, чорну на одному кінці та кремову на іншому. Вони мають довжину від 2,5 см до 3,8 см. Ці сім'янки технічно є плодами та кожна з них містить одне насіння. Ви будете садити кожну насінину в цілому вигляді, тому для наших цілей можна вважати, що насінина і сім'янка — це одне й те саме.

Перше, що потрібно зробити, це дочекатися, поки квіти зів’януть і засохнуть. Вибирайте головку квітки, яка вже зів'яла і повністю засохла. Вона має бути переважно коричневого кольору, з невеликим зеленим відтінком на основі. Зелений колір буде свідчити про те, що квітка ще не почала гнити.

Зріжте головку квітки від рослини на кілька сантиметрів (приблизно 8 см) від стебла, щоб не пошкодити насіння. Затисніть зів'ялі пелюстки квітки між великим і вказівним пальцями однієї руки, а іншою рукою тримайте основу квіткової головки. Акуратно потягніть руки в протилежні боки. Пелюстки мають відірватися від основи, а разом з ними вийдуть загострені чорні насінини. Це і є ваше насіння.

Після збору насіння з квіток чорнобривців розкладіть їх на добу для просушування. Найкраще зберігати насіння чорнобривців у паперовому конверті, щоб не збиралася зайва волога.

Посадіть їх навесні та ви отримаєте нове покоління чорнобривців.

Збираючи насіння чорнобривців, пам'ятайте, що ви не завжди отримаєте точну копію батьківських квітів. Якщо рослина, з якої ви зібрали насіння, є сортовою, квіти виростуть подібні до батьківських. Проте, якщо це гібрид (що ймовірно, якщо ви купили дешеві рослини), то наступне покоління, скоріш за все, буде мати інакший вигляд. Це не проблема, адже ця ситуація може стати справжнім сюрпризом і несподіванкою. Лише не розчаровуйтеся, якщо нові квіти відрізнятимуться від тих, що були у вас.

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