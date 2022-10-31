Як зменшити вологість у будинку: чотири рослини, які допоможуть видалити плісняву і конденсат

Коли на вулиці холодно, а батареї гріють недостатньо добре, у квартирі може бути підвищена вологість. І це часто призводить до появи грибка.

Пліснява у будинках є поширеною проблемою в країнах із досить холодною зимою та вологим кліматом, як-от Британія. Тому британці знають багато способів, як із нею боротися. Тож до їхніх порад варто дослухатися. Видання Еxpress.co.uk пропонує боротися із пліснявою за допомогою кімнатних рослин, які можуть зменшити вологість у приміщенні.

Пліснява у будинку виникає через надмірну вологість. Теплі приміщення, як-от ванні кімнати, наражаються на особливий ризик. Використання рослин для боротьби з пліснявою – це практичний та природний спосіб контролювати вологість у вашому будинку. Наскільки добре рослина знижує вологість – залежить від її здатності поглинати росу, туман та іншу вологу через листя. Потім ця волога опускається до коріння.

Принадність цього природного рішення в тому, що ви одночасно боротиметеся з вологістю і прикрасите будинок рослинами.

Англійський плющ

Фото: Credits

Англійський плющ може видалити плісняву з вологих приміщень і є чудовим вибором для невеликих ванних кімнат.

Експерти кажуть, що він найкраще росте за яскравого непрямого світла і потребує регулярного поливання, але не забувайте тримати його якомога далі від свійських тварин, тому що його листя для них токсичне. З цієї причини рекомендується розмістити англійський плющ у підвісному горщику або ставити високо на шафу.

Спатифілум

Спатифілум любить тінь і добре почувається за високої вологості, тому він – ідеальний вибір для місць, схильних до утворення плісняви.

Рослина поглинає вологу з повітря через своє листя і не потребує прямого сонячного світла для зростання – вона може рости за флуоресцентного освітлення. Ці рослини також відмінно підходять для тих, хто страждає на алергію або астму. Рослина дає гарні квіти, але також токсична для домашніх тварин, тому тримайте її в недоступному місці.

Сансев'єрія

Фото: Credits

Сансев'єрія, також відома як "тещин язик", є витривалою і адаптованою рослиною і одною з кращих за умов конденсації або вологи.

Рослина найкраще росте за яскравого освітлення і теплих температур, за нею досить легко доглядати, потрібує поливання щотижня або що два тижні, що робить її чудовою стартовою рослиною для початківців.

Рослина має різні форми й кольори листя, багато з яких нагадують зміїну шкіру, і листя не лише поглинає зайву вологу, але й фільтрує звичайні побутові токсини.

Пальма

Кажуть, що пальми – "відмінний вибір для контролю вологості й захисту від плісняви", бо вони поглинають вологу через своє листя.

Є кілька різновидів пальм на вибір, але пальми арека, бамбукові пальми, карликові фінікові пальми і тростинні пальми є найкращими для конденсації.

Іншими рослинами, яким подобається вологість, є орхідеї, бостонські папороті та павутинні рослини.

Читайте також: