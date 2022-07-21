Як змусити багаторічники цвісти багато разів за сезон: рекомендації садівників королівського товариства

Кожен садівник мріє побачити повторне пізніше літнє цвітіння своїх багаторічників, і бажано, щоб воно не поступалося красою і пишнотою першій хвилі.

Багаторічні квіти, такі як, наприклад, герані та дельфініуми, слід обрізати прямо зараз у середині літа, щоб забезпечити їхнє подальше цвітіння.

Видання Еxpress ділиться рекомендаціями британського Королівського садового товариства (RHS), які стосуються обрізки багаторічних кольорів для стимуляції їх повторного цвітіння.

Навіщо обрізати багаторічники

Фахівці RHS радять садівникам обрізати свої квіти після того, як вони відцвітуть, щоб стимулювати свіже листя та цвітіння наприкінці літа. Хоча герані та дельфініуми, зазвичай цвітуть у перші літні місяці, це не означає, що вони не будуть цвісти до кінця сезону. Проте, якщо ваші багаторічні квіти зацвіли раніше, ніж зазвичай, садівники рекомендують упорядкувати рослини, висмикуючи мертві стебла, а не зрізуючи нові пагони.

Коли варто провести обрізання

Герані та дельфініуми можуть закінчити цвітіння у будь-який час літа, залежно від того, коли з'явилися їхні перші квіти, але найчастіше це відбувається у липні. Саме цього часу варто провести обрізання, його потрібно починати, як тільки ви переконаєтеся, що ваша рослина закінчила цвітіння.

Більшість геранів можна обрізати двічі за один сезон, що дозволить їм цвісти приблизно тричі.

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Як обрізати герань та дельфініум

Згідно з RHS, і герані, і дельфініуми слід зрізати на рівні землі. Щоб обрізати рослини, переконайтеся, що у вас є гострі секатори та пара садових рукавичок для захисту рук.

Обрізання герані

Більшість гераней необхідно обрізати, щоб вони не обганяли інші рослини, і це також може підвищити шанси на нову хвилю цвітіння. Ви також повинні видалити все пожовкле листя.

Обрізання дельфініуму

У дельфініумів обов'язково видаляйте кожен квітконос, коли він закінчує цвісти.

Також непогано після обрізки замульчувати землю навколо багаторічника.

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