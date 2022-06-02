Експертка із садівництва Тоня Лесик розповіла, як доглядати найпопулярніші квіти для літнього озеленення – петуніями, щоб вони цвіли довго і красиво.

Петунії — один із найпопулярніших літніх кольорів. Вони цвітуть довго та яскраво. Розповімо вам, як зробити так, щоб петунії цвіли ще пишніше та яскравіше.

Перше, що потрібно зробити, купивши петунію, це пересадити в окремий горщик. Якщо не пересадити квітку, вона може зачахнути вже до середини літа. Тому треба взяти горщик у два-три рази більший, ніж той6 в якому вона продавалася. Наповнити горщик дренажним шаром, це може бути керамзит або бита кераміка.

Фото: Getty Images

Суміш для посадки можна купити готову, краще вибирати. ту, що для квітучих рослин, але можна зробити самостійно. Для цього потрібно взяти одну частину живильного ґрунту, одну частину піску та додати компост. Все ретельно перемішати та наповнити горщик. Не варто садити багато петуній в один горщик на 20 квадратних сантиметрів достатньо однієї петунії, вона розростеться і буде пишною, якщо ж ви посадите багато квітів в один горщик, вони заважатимуть одна одній зростати.

Як змусити цвісти петунії - поради від садової блогерки Антоніни Лесик

Петунія любить світло, можна ставити її в сонячне місце. Тінь петунія не любить. Поливати петунію потрібно вранці та ввечері краще теплою водою. Стежте за вологістю у горщику, петунія не любить надмірної вологи, але легко переносить невелику посуху.

Обов'язково підгодовуйте рослину. Краще робити це через один полив, зменшуючи стандартну дозу на половину.

Петунію потрібно обрізати, видаляючи відцвілі квіти. В середині літа петунія починає цвісти менше, в цей час потрібно зробити радикальніше обрізання, вкоротивши пагони наполовину.

Фото: Getty Images

Петунія дуже схильна до грибкових захворювань. Якщо ви помітили борошнисту росу або сіру гнилизна на своїй петунії, обробіть її фунгіцидами або інсектицидами.

Читайте також: