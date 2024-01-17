Як змусити орхідеї зацвісти: два простих рецепти

Орхідеї давно і міцно посіли своє місце на наших підвіконнях. Зараз, здається, вже ніхто не вважає ці екзотичні рослини надто ніжними та примхливими. Більш того, весь час з'являються нові рекомендації щодо догляду, які дозволяють досягти гарного росту та пишного цвітіння.

Орхідеї — кімнатні рослини, що відносно не вимагають особливого догляду порівняно з іншими, проте, коли справа доходить до їх цвітіння, тут все може виявитися трохи складнішим.

Орхідеї зазвичай цвітуть кожні вісім-дванадцять місяців, але є кілька способів змусити їх робити це частіше. Про те, що потрібно зробити, щоб стимулювати цвітіння орхідей, розповідає Еxpress.co.uk.

Освітлення, температура та обрізання – це лише деякі фактори, які можуть вплинути на цикл цвітіння орхідеї. Не менш важливими є поливання і добрива.

Чай із бананової шкірки

Як змусити орхідеї зацвісти / Фото: Credits

На сторінці Orchids Tips and Tricks у Facebook одна жінка заявила, що побачила фантастичні результати, додавши два кухонні інгредієнти у воду, яку вона використовує для своєї орхідеї. Вона рекомендувала підгодовувати фаленопсиси банановим чаєм та рисовим відваром для стимуляції цвітіння.

Оскільки бананова шкірка містить калій, фосфор та кальцій, експерти схвалили цей метод.

Приготуйте чай із бананової шкірки, замочивши свіжі бананові шкірки у воді на 48 годин, потім розбавивши їх чотирма частинами води. Як альтернативу садівники можуть нарізати бананову шкірку тонкими смужками, висушити її на сонці протягом двох днів, а потім подрібнити в дрібний порошок, який можна додати у горщик з орхідеями.

Рисова вода

Фото: Credits

Рисову воду можна використовувати для оброблення орхідей, щоб надати рослині імпульс, аналогічний банановій воді.

Оскільки рисова вода містить слідові кількості азоту, фосфору та калію, а також крохмалю, який живить корисні мікоризи на коренях, це робить її дуже добрим органічним добривом, стверджують експерти.

Щоб приготувати рисовий відвар, почніть із замочування невеликої кількості рису (підійде будь-який сорт) у воді на 30 хвилин або більше, процідіть воду в пляшку або банку, дайте ферментуватися протягом одного тижня і зберігайте її далеко від прямих сонячних променів.

Експерти закликали дати розчину можливість дихати, тому нещільно закрутіть кришку на пляшці або накрийте пористою тканиною, щоб забезпечити приплив повітря.

Через тиждень розбавте розчин рівною кількістю води і обприскуйте коріння та листя. Позакореневе підживлення з рисової води також має деякі переваги як ефективний інсектицид для кімнатних рослин.

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