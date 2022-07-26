Як змусити помідори достигати швидше: садівник поділився секретом

Липень добігає кінця, і томати починають дозрівати, але вам здається, що роблять вони це не досить швидко? Як прискорити достигання? Вихід є.

Монті Дон — експерт із садівництва і провідний ведучий програми Gardeners' World на BBC, Еxpress публікує його пораду, як змусити томати достигнути швидко.

Монті докладно розповів, які роботи садівники та городники можуть виконувати у своїх садах наприкінці липня. Експерт із садівництва сказав, що зараз саме час видалити листя помідорів, щоб прискорити їхнє дозрівання.

Щоб прискорити цей процес, вам потрібно видалити все листя під нижньою гілкою і все листя, яке закриває плоди. Це означатиме, що томати отримуватимуть максимальну кількість сонця та швидко достигатимуть. Це також покращить вентиляцію, що, своєю чергою, зменшить ризик зараження томатів.

"До речі, якщо у вас є щільно закручене листя, не хвилюйтеся, це просто ознака нерівномірної температури". – сказав експерт.

Читайте також: