Як змусити свічку горіти довше: 6 порад експертів

Свічки можуть додати затишку будь-якій кімнаті, тому неприємно, коли вони тануть нерівномірно або згоряють занадто швидко.

Якщо ви відчуваєте, що змінюєте свічки занадто часто, можливо, вам цікаво дізнатися, що змусить свічку горіти довше. Тому ми публікуємо поради експертів зі свічок, якими вони поділилися з First for women.

Порахуйте час першого горіння

Щоразу, коли ви запалюєте свічку, віск має тенденцію танути на такій самій відстані від ґнота, як і за попереднього горіння – явище, відоме як воскова пам'ять. Свічковий віск, який розплавився і повторно охолонув, трохи м'якший, ніж нерозплавлений. Тому якщо ви задуєте свічку перш ніж віск розплавиться до зовнішнього краю, вона продовжить горіти вниз у цьому вузькому "тунелі", залишаючи віск по краях – явище, відоме як "тунелювання".

Найпоширеніша помилка – це запалення свічок на дуже короткий час, що призводить до утворення тунелів. Найкращий спосіб уникнути цього – забезпечити тривалий час першого горіння, оскільки це створює успішну воскову пам'ять. Національна асоціація свічок рекомендує залишати запаленою нову свічку приблизно одну годину на кожні 2,5 см її діаметра.

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Як позбутися тунелю

Якщо у вас є улюблена свічка, в якій вже почав утворюватися тунель, не хвилюйтеся – ви однаково можете її врятувати. Щоб вирівняти поверхню свічки, оберніть аркуш алюмінієвої фольги навколо свічки зовні, переконавшись, що фольга на дюйм або два виходить за верхню частину свічки. Потім акуратно загніть її верхні краї до центру свічки, залишивши область над ґнотом відкритою. Це втримає тепло і дозволить воску плавитися рівномірно. Запаліть свічку і дайте їй горіти, доки вся поверхня не розплавиться і не вирівняється.

Посипте свічки сіллю

Сіль має багато несподіваних застосувань. Додайте ще один пункт до переліку – вона допомагає свічкам горіти довше. Після того, як ви пропалили свічку достатньо довго, щоб навколо ґнота утворилася невелика калюжка воску, посипте віск кухонною сіллю. Використовуйте зубочистку, щоб рівномірно розподілити її. З'єднання хлориду натрію сповільнять процеси плавлення і стікання, тому ваша свічка горітиме довше, ніж раніше.

Звісно, найменше, що вам потрібно, – це згорілі плями у вашій новій свічці, тому вам може бути цікаво, чи горить сіль. Коротка відповідь – ні. Хлорид натрію – стабільне з'єднання, яке не спалахує навіть за дії високих температур, тому будьте впевнені, що ваша улюблена свічка не втратить свій привабливий зовнішній вигляд.

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Спробуйте соляну ванну

Якщо у вас є трохи більше вільного часу і кухонна сіль, ви можете зробити соляну ванну для ваших улюблених свічок. Змішайте 2 столові ложки солі з 2 склянками води, потім опустіть нову свічку в соляний розчин і залиште на 24 години. Коли свічка повністю висохне, ви можете запалити її. Вона почне танути зсередини, а не стікати з боків. Це тому, що сіль створює навколо свічки бар'єр у вигляді "мушлі", з якої віск не може витекти.

Обріжте ґніт

Якщо ґніт занадто довгий, свічка може горіти нерівномірно, спалахувати чи капати. Це також може спричинити утворення кіптяви, коли з ґнота виділяється чорний дим, який покриває банку зі свічкою і може навіть забруднити довколишні стіни. Перш ніж запалити свічку, експерти рекомендують обрізати ґніт до 0,5 см.

Якщо ваш ґніт занадто короткий або покритий воском, ви можете зберегти свічку за допомогою зубочистки. Просто використовуйте плоскогубці, щоб акуратно встромити зубочистку в м'якіший віск навколо центру свічки. Так ви не просто врятуєте її, але й отримаєте бонус – дерев'яний ґніт забезпечує чистіше й рівномірніше горіння, ніж ґніт із мотузки.

Тримайте свічку якнайдалі від протягів

Це, можливо, найпростіша порада зі списку: не ставте свічку під вентилятором, поряд із протягом чи каміном. Рух повітря може призвести до мерехтіння або нахилу полум'я, що призведе до нерівномірного горіння. Полум'я свічки має бути стійким і вертикальним, щоб продовжити термін її служби.

Ніколи не робіть цього

Якщо ви шукали в інтернеті інформацію, як змусити свічку горіти довше, можливо, ви зіткнулися з пропозицією покласти її до морозильної камери на кілька годин. Ідея полягає в тому, що охолодженому воску треба більше часу, щоб досягти своєї мети.

Однак заморожування свічки може призвести до її розтріскування, особливо якщо ви відволічетеся і залишите свічку в морозилці занадто довго.

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