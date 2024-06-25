Як змусити томати рости швидше: 7 порад для раннього врожаю

Напевно, кожен городник хотів би прискорити темпи росту своїх томатів, не жертвуючи водночас смаком, щоб зібрати врожай всього за чотири тижні після садіння.

Зазвичай для отримання готових для вживання помідорів потрібно до 90 днів, якщо йдеться про вирощування насіння. Але знання того, як прискорити зростання томатів має важливе значення для отримання раннього врожаю.

Крім того, літня спека у різних регіонах тримається неоднаково. У той час як південні садівники виграють від довгого літа, садівники у прохолоднішому кліматі знають, як важливо прискорити ріст своїх рослин.

Gardeni ngknow how поділився з читачами кількома прийомами, що дозволяють прискорити зростання томатів, і вказав на кілька недоліків такого прискорення, які слід враховувати.

Переваги прискорення росту томатів

Як змусити томати рости швидше

Заохочення росту рослини допомагає забезпечити більший урожай у холоднішому кліматі, де вже у вересні можуть настати морози.

Крім того, садівники у тепліших регіонах, які трохи запізнилися з посадкою, можуть садити їх пізніше, ніж зазвичай.

Мінуси прискорення росту томатів

Негативні наслідки прискорення росту можуть виникнути у будь-якої рослини. Занадто швидке зростання рослини може призвести до того, що воно стане довгоногим. Веретеноподібні рослини дають менше бічних пагонів і, отже, менше плодових відростків.

Примушення до швидкого вегетативного зростання може призвести до зменшення кількості плодів.

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У розсади надмірне добриво спрямовує енергію на вегетативне зростання, оскільки рослина ще не досить зріла, щоб розпочати бутонізацію. В результаті виходить струнка, висока, але не плодова рослина.

Навіть рослини, які мають багато пар справжнього листя, можна змусити плодоносити за допомогою певних формул добрив. Однак раннє плодоношення рослин, які недостатньо міцні, щоб утримувати насичені водою плоди, може призвести до поломки стебла.

Поради щодо прискорення росту томатів

Як змусити томати рости швидше

Ви можете стимулювати більш швидке зростання томату, але робити це слід обережно. Переваги деяких із цих практик будуть знецінені, якщо зростання буде надто швидким.

Пам'ятайте, що вибір місця має вирішальне значення. Переконайтеся, що рослина перебуває на повному сонці щонайменше вісім годин або більше.

Вибирайте ранні сорти

Багато сортів томатів дають плоди на початку сезону. Вибір помідорів чері ідеальний, оскільки вони дають плоди лише за кілька місяців.

Почніть якомога раніше

Висаджуйте помідори у приміщенні за вісім тижнів до дати останніх заморозків. Це дасть саджанцям час вирости достатньо для пересадки у відкритий ґрунт.

Обов'язково гартуйте саджанці, щоб вони могли адаптуватися до погоди на відкритому повітрі, вітрі та інших умовах. Розсаду в приміщенні також можна більше годувати, щоб вона росла швидше, ніж вирощена на вулиці.

Посадіть помідори на високу грядку

Як змусити томати рости швидше / Фото: Credits

Піднята грядка прогрівається набагато швидше, ніж садова земля. Це також дозволить вам контролювати склад ґрунту. Хороший ґрунт означає більш швидке зростання.

Суміш сланцю, компосту і гною з м'яким фосфатом, люцерновим борошном і покидьками черв'яків є «суперґрунтом» для зростання томатів. Є також пакети з купованими ґрунтовими сумішами, спеціально призначеними для томатів.

Використовуйте захист від негоди

Якщо грядки немає, захистіть розсаду від вітру і зігрійте її. Ви можете зробити накриваю над грядкою або використовувати плівку? Яка захистить від вітру. Перед тим, як рослина стане занадто великою і температура навколишнього середовища стане стабільно високою, видаліть накривання.

Додати мульчу

Щойно рослина опиниться на відкритому повітрі, замульчуйте помідори пластиком, соломою або іншим матеріалом навколо кореневої зони.

Солома також є чудовою мульчею, але уникайте сіна, оскільки воно містить насіння. Використання органічної мульчі має й інші переваги, оскільки вона повільно гниє у ґрунті, забезпечуючи поживні речовини.

Обрізайте помідори регулярно

Обрізання томатів не означає використання садових ножиць та обрізання стебел. Обрізка томатів індетермінантних сортів збільшує зростання та врожайність плодів. Це тому, що ви видаляєте винятково вегетативне зростання. Припинення цього зростання стимулює енергію для виробництва квітів та плодів. Це також знижує захворюваність за рахунок збільшення потоку повітря усередині рослини.

На початку липня почніть обрізання пасинків. Вони знаходяться в пазухах листя і їх легко відщипнути. Видаліть з рослини всі присоски, крім першого, розташованого під найнижчою квіткою. Цьому потрібно дати можливість рости та приносити плоди.

Удобрюйте, але не надто сильно

Як змусити томати рости швидше / Фото: Credits

Молоді саджанці можуть рости так швидко, тому що їхня коренева система невелика. Тож удобрюйте їх, але уникайте високих доз.

Використовуйте для молодих рослин м'який компостний чай, рибну емульсію чи ламінарію. Потім, приблизно через місяць після садіння у відкритий ґрунт, підгодуйте томати азотною сумішшю.

Укорінені рослини не можна підгодовувати продуктами з високим вмістом азоту. Це зосередить всю енергію на вегетативному зростанні, а чи не на плодах. Фосфорні формули можуть сприяти виробництву плодів, а необхідний азот може надходити з добре перепрілого гною або компосту, внесеного навколо рослини.

Є багато готових сумішей для удобрення помідорів. Виберіть одну з них або приготуйте добрива для томатів у домашніх умовах.

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