Як змусити зелені помідори дозріти: дуже простий спосіб

Урожай помідорів зібраний, але багато плодів ще зелені, що зробити, щоб урятувати врожай, розповідають фахівці.

У зв'язку з раннім похолоданням та дощами, урожай помідорів довелося зібрати ще до того, як багато плодів дозріли. Багато городників думають, що робити тепер із зеленими помідорами.

Фахівці в галузі рослин, розповіли Express.co.uk, як змусити зелені помідори дозріти у вас вдома.

Після того, як помідори зібрані, фахівці рекомендують помістити їх у паперовий пакет або контейнер із кришкою та поставити у тепле місце.

Закритий пакет або контейнер дозволить етилену, що виділяється помідорами, — природному рослинному гормону, який регулює зростання рослин і допомагає їм дозрівати за рахунок перетворення крохмалю в цукор, — стимулювати дозрівання набагато швидше. Обов'язково перевіряйте помідори регулярно і забирайте вже дозрілі плоди.

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Також рекомендується класти помідори з бананом, щоб етилен, що виділяється бананом, сприяв дозріванню зелених помідорів.

Тим, хто має зелених помідорів занадто багато, рекомендується замаринувати їх чи приготувати чатни із зелених помідорів.

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